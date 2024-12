Idosos podem viajar no Ano Novo com descontos em passagens de ônibus e avião; veja como

Idosos têm direito a descontos em passagens de ônibus e avião para o Ano Novo. Veja como garantir os benefícios e viajar com economia.

Os idosos têm direitos garantidos por lei para viajar com descontos especiais ou até gratuitamente, mesmo durante o período de Ano Novo.

Essas condições permitem economizar nas passagens de ônibus e avião. para usufruir desses benefícios, é importante conhecer os critérios e requisitos necessários.

A novidade oferece ainda mais acessibilidade para quem deseja se deslocar para visitar familiares ou aproveitar as festas de fim de ano. Confira!

Saiba como idosos podem viajar de ônibus ou avião com descontos especiais. Entenda os requisitos para aproveitar os benefícios no fim do ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como idosos podem ter descontos ao viajar?

Os descontos e gratuidades para idosos são válidos tanto para viagens de ônibus quanto de avião. Veja como funciona para cada meio de transporte:

Viagens de ônibus

Empresas de transporte rodoviário devem reservar dois assentos gratuitos por linha para idosos.

para idosos. Após o preenchimento dessas vagas, é garantido o desconto de 50% no valor da passagem para aqueles que atendem os critérios.

para aqueles que atendem os critérios. Para viagens intermunicipais (entre cidades), é necessário apresentar: Documento com foto ou Carteira do Idoso .

Para viagens interestaduais (entre estados), os requisitos incluem: Ter mais de 60 anos de idade . Possuir renda mensal de até dois salários mínimos . Solicitar o Bilhete de Viagem do Idoso com pelo menos 3 horas de antecedência nos pontos de venda da transportadora. Apresentar documento com foto e o Número de Identificação Social (NIS) .



Viagens de avião

Além dos ônibus, idosos também podem aproveitar descontos em passagens aéreas através do programa Voa Brasil. Este programa permite que aposentados e pensionistas do INSS adquiram bilhetes aéreos com preços acessíveis, desde que atendam às condições exigidas:

Ser aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) .

. Não ter realizado nenhuma viagem de avião nos últimos 12 meses .

. Comprar a passagem diretamente no site Gov.br, pagando o valor fixo de R$ 200 por trecho, mais as taxas de embarque.

O programa permite que cada idoso compre bilhetes aéreos duas vezes por ano, sendo uma excelente oportunidade para quem deseja viajar de forma mais rápida e confortável.

Passo a passo para aproveitar os descontos de viagem

Para garantir os descontos em passagens de ônibus ou avião, siga estas etapas:

Para viagens de ônibus:

Verifique os requisitos de acordo com o tipo de viagem (intermunicipal ou interestadual). Solicite o Bilhete de Viagem do Idoso com antecedência mínima de 3 horas no ponto de venda. Apresente a documentação necessária, como documento com foto e NIS, se aplicável.

Para viagens de avião: