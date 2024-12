Quem pode sacar o Saque-aniversário do FGTS no fim de 2024? Confira as regras

Saiba quem pode retirar o Saque-Aniversário do FGTS no final de 2024. Confira as regras e veja como garantir o acesso ao saldo.

O Saque-Aniversário do FGTS permite que trabalhadores retirem parte do saldo disponível de forma anual, baseado no mês de nascimento.

A modalidade, regulamentada pela Caixa Econômica Federal, oferece mais flexibilidade ao uso dos valores acumulados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

No final de 2024, os trabalhadores nascidos entre outubro e dezembro poderão aproveitar o calendário de pagamentos, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Trabalhadores nascidos entre outubro e dezembro podem sacar parte do FGTS em 2024. Veja como funciona e o que é necessário para aderir. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como é formado o FGTS?

O FGTS é formado por depósitos mensais feitos pelos empregadores em contas vinculadas aos trabalhadores, garantindo uma reserva financeira em diversas situações.

Com a adesão ao Saque-Aniversário, o beneficiário tem a chance de acessar o saldo sem depender de demissão ou outros eventos, ampliando as possibilidades de uso do recurso.

Quem pode retirar os recursos no fim do ano?

Os saques programados para o final de 2024 atenderão trabalhadores que nasceram em outubro, novembro e dezembro. Para aproveitar o benefício, é necessário observar o cronograma e garantir a adesão à modalidade no prazo estipulado.

Nascidos em dezembro : quem já aderiu ao Saque-Aniversário terá os valores disponíveis no mês de nascimento. Quem optar pela modalidade em 2024 poderá sacar, desde que conclua o processo dentro dos prazos.

: quem já aderiu ao Saque-Aniversário terá os valores disponíveis no mês de nascimento. Quem optar pela modalidade em 2024 poderá sacar, desde que conclua o processo dentro dos prazos. Nascidos em outubro e novembro: trabalhadores que não realizaram o saque no mês de aniversário terão uma nova oportunidade de retirar os valores até o final do ano, caso já estejam vinculados ao Saque-Aniversário.

Essa estrutura garante flexibilidade para quem deseja planejar o uso dos recursos ou teve dificuldades em retirar os valores no período inicial.

Como aderir ao Saque-Aniversário

Para acessar os benefícios do Saque-Aniversário, o trabalhador precisa realizar um cadastro simples por meio do aplicativo oficial do FGTS. Confira os passos necessários:

Acesse o aplicativo FGTS em um dispositivo móvel. Faça login com o CPF e senha cadastrados. No menu principal, selecione a opção “Meu FGTS”. Escolha a modalidade “Saque-Aniversário” e confirme a adesão. Leia e aceite os termos contratuais apresentados. Cadastre uma conta bancária para receber o valor.

O prazo para concluir o cadastro termina no último dia do mês de aniversário. Assim, o trabalhador garante que os recursos sejam liberados dentro do calendário estabelecido para o mesmo ano.

O que considerar antes de aderir?

Antes de aderir ao Saque-Aniversário, é importante consultar o saldo disponível e verificar o calendário atualizado de pagamentos. Essas e outras informações podem ser acessadas no site da Caixa Econômica Federal ou no aplicativo do FGTS.

Por fim, a decisão de retirar os recursos deve levar em conta o planejamento financeiro, permitindo que o trabalhador faça uso eficiente do montante.

Mesmo sem a necessidade de justificar o saque, avaliar compromissos e possíveis investimentos é uma etapa importante para maximizar os benefícios dessa modalidade.