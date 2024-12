Como obter desconto no IPTU utilizando o CPF: veja o passo a passo

Saiba como garantir descontos no IPTU vinculando seu CPF à NFS-e. Descubra como os créditos acumulados podem gerar abatimentos de até 50% no imposto.

Vem aí uma iniciativa que permite aos moradores obter descontos no IPTU ao utilizar o CPF. A estratégia vincula os créditos gerados pela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) à redução do imposto de 2025, incentivando a emissão de notas fiscais e promovendo a formalização econômica.

Os créditos podem ser acumulados e usados para abater até 50% do valor do IPTU, proporcionando uma economia direta aos contribuintes.

Para aproveitar o benefício, é necessário informar a matrícula do imóvel no site dentro do prazo estabelecido. Na prática, o procedimento garante que os créditos sejam aplicados corretamente e o desconto efetivado.

Entenda como utilizar seu CPF para obter descontos no IPTU. Veja como acumular créditos e reduzir o valor do imposto em poucos passos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como obter o desconto no IPTU utilizando o CPF?

Para usufruir do desconto no IPTU, o contribuinte deve seguir os passos abaixo:

Solicitar a inclusão do CPF na NFS-e ao contratar serviços em Manaus.

Acessar o portal da Prefeitura e realizar um cadastro simples.

Consultar os créditos disponíveis para abatimento no imposto de 2025.

Os créditos acumulados podem ser aplicados a diferentes imóveis, desde que estejam regularizados, mesmo que o imóvel não esteja registrado no nome do responsável pelos créditos.

Acúmulo de créditos para desconto no IPTU

Ao incluir o CPF na NFS-e, uma parte do imposto ISS pago é convertida em créditos, que podem ser usados para reduzir o valor do IPTU. Esses créditos têm validade de até cinco anos, permitindo que os contribuintes planejem sua utilização de forma flexível.

Os créditos podem ser:

Usados no abatimento do IPTU atual ou de anos futuros.

Aplicados em imóveis regularizados, independente do titular.

A saber, o mecanismo incentiva o hábito de solicitar notas fiscais, promovendo maior adesão ao programa e ajudando a fortalecer a arrecadação do município.

Prazos para solicitar o desconto no IPTU utilizando o CPF

A Prefeitura ampliou o prazo para garantir o desconto no IPTU devido à alta demanda. Essa extensão busca permitir que mais moradores tenham tempo para se cadastrar e aproveitar a economia fiscal.

Além disso, o programa reforça a importância da cidadania fiscal ao incentivar o uso de notas fiscais nos serviços contratados.

Outras formas de conseguir desconto no IPTU

Além dos créditos da NFS-e, algumas prefeituras oferecem programas adicionais para abatimento do IPTU. Veja abaixo algumas modalidades:

Programa de Nota Fiscal do Consumidor

Acúmulo de créditos ao incluir o CPF em notas fiscais de prestadores de serviços.

Os créditos podem ser revertidos em descontos no IPTU, dependendo do volume acumulado.

Aposentados e pensionistas

Descontos de até 50% para aposentados e pensionistas do INSS.

Em alguns casos, há isenção total da cobrança, dependendo da política municipal.

Bom pagador

Contribuintes que quitam impostos e tributos em dia podem receber descontos adicionais no IPTU.

As regras variam conforme a política de cada prefeitura.

Pagamento à vista

Descontos maiores são concedidos para quem opta por pagar o imposto integralmente no primeiro mês de cobrança.

É importante verificar a data de vencimento para aproveitar essa vantagem.

Modalidades de isenção do IPTU

Alguns contribuintes podem ter direito à isenção total ou parcial do IPTU, dependendo de sua renda. Após solicitação, o pedido será avaliado pela Prefeitura.