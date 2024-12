Como funciona a 2ª parcela do 13º salário? Regras e valores explicados

Entenda as regras e deduções da 2ª parcela do 13º salário. Saiba como calcular o valor e quais prazos precisam ser cumpridos pelos empregadores.

Com a chegada do final do ano, muitos trabalhadores brasileiros aguardam o pagamento da segunda parcela do 13º salário, que deve ser depositada até o dia 20 de dezembro.

Este benefício, que também contempla aposentados e pensionistas do INSS, é uma fonte extra de renda que contribui para o planejamento financeiro do período festivo.

No entanto, é importante lembrar que o valor da segunda parcela é menor do que o da primeira. Deduções como Imposto de Renda (IR) e INSS são aplicadas nessa etapa, diminuindo o montante recebido. Enquanto isso, a primeira parcela, que corresponde à metade do valor bruto, é paga até o dia 30 de novembro.

A segunda parcela do 13º salário tem deduções de INSS e IR. Veja como calcular o valor e entender as regras para o pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como calcular a segunda parcela e entender as deduções?

O cálculo da segunda parcela do 13º salário parte do salário bruto mensal, dividido pela metade, com as deduções aplicadas de acordo com as alíquotas do INSS e do IR. Veja como funciona:

Imposto de Renda: para salários até R$ 2.259,20, há isenção de cobrança. Para faixas salariais superiores, a alíquota varia conforme a tabela progressiva.

para salários até R$ 2.259,20, há isenção de cobrança. Para faixas salariais superiores, a alíquota varia conforme a tabela progressiva. INSS: as deduções também seguem uma tabela proporcional à faixa salarial.

Tabela de alíquotas aplicáveis:

Faixa salarial INSS IRPF Até R$ 1.412,00 7,5% Isento De R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 9% 7,5% De R$ 2.666,69 a R$ 4.000,03 12% 15% De R$ 4.000,04 a R$ 7.786,02 14% 22,5% Acima de R$ 4.664,68 – 27,5%

Além disso, algumas condições podem interferir no valor recebido:

Férias: períodos de ausência afetam o cálculo proporcional.

períodos de ausência afetam o cálculo proporcional. Contrato encerrado: mesmo em casos de término de contrato, o trabalhador pode ter direito ao benefício, exceto em demissões por justa causa.

Que tal conferir?

Prazos e regras para o pagamento do 13º salário

Os empregadores devem respeitar os prazos estabelecidos para o pagamento das parcelas. A primeira deve ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. No entanto, não é obrigatório que todas as parcelas sejam depositadas no mesmo dia para todos os funcionários.

Veja outras regras importantes:

Adiantamento: pode ser solicitado junto ao período de férias, desde que solicitado previamente.

pode ser solicitado junto ao período de férias, desde que solicitado previamente. Contratos finalizados: garantem o direito ao 13º, desde que o trabalhador tenha atuado por pelo menos 15 dias.

garantem o direito ao 13º, desde que o trabalhador tenha atuado por pelo menos 15 dias. Demissão por justa causa: anula o direito ao recebimento.

anula o direito ao recebimento. Proporcionalidade: o benefício é calculado com base nos meses trabalhados ao longo do ano.

Dicas para aproveitar o benefício

Entender como funciona o cálculo e o cronograma do 13º salário ajuda trabalhadores e empregadores a se organizarem melhor. Além disso, estar atento às deduções e regras evita surpresas e assegura que o benefício seja pago corretamente.