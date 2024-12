Renovação da CNH vai mudar? Motoristas devem se preparar em 2025!

A renovação da CNH já passou por várias mudanças nos últimos anos, mas pode estar perto de mais uma alteração em 2025.

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma exigência indispensável para garantir a segurança nas estradas e assegurar que os motoristas estejam aptos a dirigir.

Esse processo é necessário para verificar as condições físicas e mentais dos condutores, além de manter os registros atualizados nos sistemas de trânsito. Por isso é uma obrigação periódica.

Com o passar do tempo, a aptidão para dirigir pode ser afetada por diversos fatores, como idade ou problemas de saúde, tornando a renovação uma etapa crucial para a prevenção de acidentes. Em 2025, novas regras estabelecidas pelo Detran trazem alterações importantes nesse procedimento.

Quais as mudanças na renovação da CNH em 2025?

As mudanças implementadas pelo Detran em 2025 buscam tornar o processo de renovação mais adequado às diferentes faixas etárias.

A principal novidade é a alteração nos prazos de validade da CNH, que agora consideram a idade dos motoristas como critério central. Essas mudanças visam maior flexibilidade e segurança, alinhando-se às necessidades de cada grupo. A nova validade do exame de aptidão física e mental é organizada da seguinte forma:

Motoristas com até 49 anos: validade de 10 anos para o exame.

validade de 10 anos para o exame. Motoristas entre 50 e 69 anos: validade de 5 anos para o exame.

validade de 5 anos para o exame. Motoristas acima de 70 anos: validade de 3 anos para o exame.

Além disso, os condutores devem estar atentos ao vencimento do documento, pois dirigir com a CNH fora da validade pode resultar em penalidades severas. Com essas alterações, o objetivo é reforçar a segurança no trânsito.

Quando os motoristas devem fazer a renovação da CNH?

Os prazos para renovação da CNH variam de acordo com a validade do exame de aptidão, como demonstrado acima. Para evitar transtornos, é importante que os condutores sigam estas orientações:

Verifiquem o vencimento da CNH com antecedência.

Agendem a renovação no Detran local antes da data de expiração.

Realizem o exame de aptidão física e mental dentro dos novos prazos estabelecidos.

Estejam em dia com multas e pendências administrativas.

Cumprir os prazos é essencial para evitar complicações legais e manter o direito de dirigir.

O que acontece com quem não renova o documento?

Deixar de renovar a CNH no prazo correto pode trazer consequências sérias para os motoristas. O Detran adota medidas rigorosas para aqueles que descumprem essa obrigação, o que inclui a impossibilidade de dirigir e, em casos graves, até mesmo o cancelamento da habilitação. Essas penalidades têm como objetivo reforçar a responsabilidade e a segurança no trânsito.

Penalidades para quem for pego com a habilitação vencida

Os motoristas flagrados com a CNH vencida enfrentam penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre elas estão:

Multa grave: valor de R$ 293,47, com adição de 5 pontos na CNH.

valor de R$ 293,47, com adição de 5 pontos na CNH. Recolhimento da CNH: o documento será retido pelas autoridades de trânsito.

o documento será retido pelas autoridades de trânsito. Proibição de dirigir: o veículo só poderá ser retirado por outro motorista habilitado.

Além dessas punições, o acúmulo de 20 pontos na CNH dentro de 12 meses pode levar à suspensão do direito de dirigir. Portanto, é fundamental que os motoristas renovem seus documentos dentro do prazo.

