Mães do CadÚnico: governo libera R$ 250 para ajudar no orçamento – veja os critérios

Benefício mensal apoia mães em situação de vulnerabilidade econômica. Saiba quem pode receber e como o valor é distribuído

Mães em situação de pobreza e com filhos pequenos ganharam um importante reforço financeiro para ajudar a sustentar suas famílias. O benefício mensal de R$ 250 foi implementado para atender quem mais precisa, aliviando a pressão econômica e assegurando melhores condições de vida.

Com foco em famílias que enfrentam dificuldades diárias, o auxílio também busca estimular o acesso a serviços básicos como saúde e educação. A medida destaca a preocupação em fortalecer a proteção social e promover o desenvolvimento infantil nas comunidades mais vulneráveis.

O programa não exige inscrição formal, mas as beneficiárias precisam atender a critérios específicos para garantir a continuidade do auxílio.

Mães inscritas no Cadastro Único podem solicitar auxílio – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Transferência de renda para mães em situação de vulnerabilidade

O Programa Mães de Goiás é uma iniciativa de transferência de renda voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer suporte financeiro para mães de crianças de 0 a 6 anos, ajudando a promover segurança alimentar, permanência escolar e melhores condições de vida.

O benefício, no valor de R$ 250 mensais, é entregue diretamente às beneficiárias por meio de um cartão exclusivo. A execução e o gerenciamento do programa ficam sob a responsabilidade do governo estadual, com recursos provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás).

O programa também exige o cumprimento de contrapartidas importantes, como manter a carteira de vacinação em dia e garantir a matrícula escolar de crianças acima de seis anos. Essas medidas são essenciais para assegurar o acesso a direitos básicos e o desenvolvimento saudável das crianças.

Aproveite e confira também:

Critérios rigorosos garantem acesso ao benefício

Para participar do programa, é necessário atender a critérios específicos. Confira as condições exigidas:

Ser mãe ou responsável por crianças de 0 a 6 anos de idade;

Estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) com informações atualizadas;

Ter renda familiar per capita de até R$ 109;

Manter a carteira de vacinação das crianças menores de 10 anos atualizada;

Comprovar a matrícula escolar de filhos entre 6 e 15 anos, quando aplicável;

Residir no estado de Goiás.

Além disso, é obrigatório que as beneficiárias compareçam a reuniões socioeducativas e participem de cursos de qualificação profissional oferecidos pelo governo estadual, sempre que convocadas.

Importante: Mulheres que já recebem o Bolsa Família não podem participar deste programa, conforme as regras estabelecidas.

Pagamento mensal direto para as beneficiárias

O valor do benefício, R$ 250, é depositado mensalmente em um cartão exclusivo. Esse cartão é entregue às beneficiárias em eventos organizados pelo programa social ou pode ser retirado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social do estado.

O pagamento ocorre todo dia 10 de cada mês, com ajustes no calendário quando a data cai em finais de semana ou feriados.

Em casos de perda ou roubo do cartão, a beneficiária deve solicitar a segunda via diretamente pelo telefone de atendimento do programa, apresentando documentos de identificação com foto e, se necessário, uma procuração.

Iniciativas complementares promovem desenvolvimento social

Além de proporcionar um alívio financeiro imediato, o programa também busca incentivar o desenvolvimento social e profissional das mães atendidas. Entre os benefícios adicionais estão:

Qualificação profissional: Parcerias com instituições locais oferecem cursos gratuitos em áreas como tecnologia, culinária e empreendedorismo.

Parcerias com instituições locais oferecem cursos gratuitos em áreas como tecnologia, culinária e empreendedorismo. Acesso a serviços de saúde: As famílias beneficiárias têm suporte para manter as crianças vacinadas e acompanhadas regularmente por profissionais de saúde.

As famílias beneficiárias têm suporte para manter as crianças vacinadas e acompanhadas regularmente por profissionais de saúde. Promoção da educação: A exigência de matrícula escolar para crianças maiores reforça a importância da continuidade dos estudos.

Essas iniciativas ajudam a garantir que as famílias atendidas tenham mais oportunidades de melhorar suas condições de vida a longo prazo.

Manutenção do benefício depende de atualização cadastral

Para garantir o recebimento contínuo do auxílio, é fundamental que as beneficiárias mantenham as informações do CadÚnico atualizadas. O cadastro deve ser revisado a cada dois anos ou sempre que houver mudanças significativas na composição familiar ou na renda.

Também é necessário cumprir todas as exigências do programa, como participar de reuniões e cursos, além de manter a documentação obrigatória em dia. Beneficiárias que não atenderem a essas condições podem ser descredenciadas do programa.

Um apoio indispensável para mães em vulnerabilidade

O Programa Mães de Goiás representa um importante avanço na proteção social de famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Com o auxílio de R$ 250, o programa não apenas assegura melhores condições de vida, mas também promove o acesso a direitos fundamentais como saúde, educação e qualificação profissional.

Se você atende aos critérios e precisa desse suporte, mantenha seu CadÚnico atualizado e fique atenta às orientações do governo para garantir o benefício.