Vem coisa nova por aí! Conheça 7 novidades no WhatsApp engatilhadas para 2025

WhatsApp testa novas funções para 2025, incluindo integração com outros apps e personalização de chats. Confira a lista de novidades que podem ser lançadas.

O WhatsApp pode trazer diversas funcionalidades em 2025, atualmente em fase de testes na versão Beta do mensageiro.

De maneira geral, entre os recursos aguardados estão integração com outros aplicativos, mensagens temporárias e personalização de conversas.

Algumas das mudanças são exclusivas do mensageiro, garantindo uma experiência personalizada. A seguir, confira a lista com as principais novidades previstas para o aplicativo no próximo ano.

7 recursos que podem ser lançados pelo app em 2025

Veja só a lista de novidades que podem pintar no app no próximo ano:

1. Integração com outros aplicativos de mensagens

O WhatsApp está testando uma aba chamada “Chats de terceiros”, que permitirá receber mensagens de outros aplicativos, como Telegram e Signal.

A funcionalidade atende às exigências da Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, garantindo que diferentes plataformas de mensagens possam se comunicar entre si, mantendo a criptografia de ponta a ponta.

Essa integração está em desenvolvimento desde setembro de 2023 e pode mudar a forma como os usuários interagem com diferentes aplicativos.

2. Status para textos temporários

Um novo recurso permitirá publicar textos temporários nos perfis, configurando um temporizador para definir o prazo de exibição. Os textos podem ter até 60 caracteres, com exibição ajustável entre 24 horas e duas semanas.

A funcionalidade foi identificada nas versões Beta para Android e iOS e pode funcionar como uma extensão dos atuais status do WhatsApp.

3. Mensagens antigas acessíveis para novos membros de grupos

Novos membros de grupos poderão acessar mensagens enviadas nas 24 horas anteriores à sua entrada no chat.

Também em teste desde 2023, a novidade ajudará a entender o contexto das conversas antes de interagir. Os administradores terão controle para habilitar ou desativar o recurso nas configurações do grupo.

4. Compartilhamento de músicas durante chamadas de vídeo

O WhatsApp está testando a possibilidade de compartilhar músicas durante chamadas de vídeo. Essa novidade complementará a função de compartilhamento de tela, permitindo que participantes ouçam o mesmo áudio em tempo real.

Por enquanto, a funcionalidade está disponível apenas no sistema iOS em fase de testes. A expectativa é que o recurso seja ampliado para dispositivos Android, caso seja aprovado para lançamento.

5. Bloqueio de conversas com senha na versão web

O bloqueio de chats com senha já é uma realidade no aplicativo e no WhatsApp Web, mas agora o mensageiro testa sua inclusão na versão para computador.

Com o recurso, os usuários poderão trancar conversas específicas, que só serão acessíveis mediante a inserção de um código.

6. Lembretes para mensagens não lidas

Um algoritmo do WhatsApp está sendo testado para identificar conversas importantes que estão sem interação por um longo período. Assim, a função enviará notificações periódicas para lembrar os usuários de responder mensagens consideradas prioritárias.

7. Personalização de conversas com temas

A personalização de conversas permitirá selecionar temas específicos para cada chat. O recurso oferece 22 opções de temas e 20 cores diferentes, aplicando automaticamente uma paleta de mensagens para criar uma estética única.

As mudanças são exclusivas para o dispositivo de quem altera, garantindo uma experiência personalizada sem impactar outros participantes.