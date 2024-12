Últimos dias para cancelar serviço no Nubank e evitar taxa de R$ 34,90

Clientes do Nubank Ultravioleta terão mudanças no serviço do Rappi Pro. Veja como cancelar antes do início da cobrança.

Os clientes do Nubank Ultravioleta precisam estar atentos às mudanças relacionadas à parceria com o Rappi Pro. A partir de 31 de dezembro de 2024, a isenção da mensalidade no plano Rappi Pro será encerrada.

Nesse contexto, quem não realizar o cancelamento será automaticamente incluído no plano de assinatura com uma taxa mensal de R$ 34,90.

Desde junho de 2024, o Nubank vem comunicando os clientes do cartão Ultravioleta sobre o término da parceria com o Rappi Pro.

Fim da parceria entre Nubank e Rappi Pro

Como mencionado, desde junho de 2024 o Nubank vem comunicando os clientes do cartão Ultravioleta sobre o término da parceria com o Rappi Pro.

Até o momento, quem possui o Ultravioleta pode acessar gratuitamente os benefícios do plano, incluindo:

Delivery grátis: taxa de entrega zero em pedidos na plataforma.

taxa de entrega zero em pedidos na plataforma. Descontos exclusivos: ofertas em farmácias, restaurantes e outros parceiros do Rappi.

Com o encerramento da parceria, esses benefícios só estarão disponíveis para quem aderir ao plano de assinatura pago.

O que muda para os clientes Ultravioleta?

A partir de 31 de dezembro de 2024, ou ao completar um ano de ativação do benefício, o plano Rappi Pro será cobrado automaticamente.

A cobrança será incluída na fatura do cartão Nubank Ultravioleta, com o valor de R$ 34,90 por mês. Quem não desejar continuar com o serviço pode optar pelo cancelamento.

Como funciona atualmente: os benefícios do Rappi Pro são gratuitos para clientes Ultravioleta.

os benefícios do Rappi Pro são gratuitos para clientes Ultravioleta. Como ficará: será necessário pagar a assinatura do plano para continuar usufruindo das vantagens.

Início da cobrança e critérios

A mensalidade de R$ 34,90 começará a ser cobrada nas seguintes situações:

Quando o cliente completar um ano de uso do benefício gratuito.

A partir de 31 de dezembro de 2024, para todos os clientes que não cancelarem o serviço até essa data.

Passo a passo para cancelar o Rappi Pro

Para evitar a cobrança, o cancelamento deve ser feito diretamente no aplicativo da Rappi, e não pelo Nubank. Siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo Rappi.

Acesse a seção de gerenciamento do Rappi Pro.

Verifique a data de expiração em “Próxima Carga”.

Role a página até o final e clique em “Precisa de ajuda?”.

Selecione a opção “Cancelar sua assinatura”.

Escolha o motivo do cancelamento e escreva um pequeno texto justificando sua decisão.

Clique em “Cancelar assinatura”.

Por que o plano Rappi Pro é interessante?

Mesmo com a cobrança, o plano pode ser vantajoso para quem utiliza frequentemente os serviços de entrega da Rappi. O Rappi Pro oferece:

Economia em taxas de entrega.

Descontos em estabelecimentos parceiros.

Vantagens em compras de farmácias e restaurantes.

Entretanto, para quem não utiliza os benefícios com frequência, cancelar a assinatura pode evitar um custo adicional desnecessário.