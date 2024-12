Steam libera 6 jogos DE GRAÇA esta semana: veja os títulos disponíveis!

A Steam está liberando, nesta semana, diversos jogos gratuitos para quem quer aproveitar esse final de semana.

A Steam, conhecida por ser uma das maiores plataformas de jogos para PC, está oferecendo mais uma oportunidade imperdível para os gamers: a possibilidade de acessar jogos de graça.

Toda semana, a plataforma traz uma seleção de jogos gratuitos, permitindo que os usuários explorem novas experiências sem custo. Embora muitos desses títulos sejam demonstrações ou projetos iniciais, eles oferecem diversão e a chance de conhecer futuros lançamentos promissores.

Então, se você é fã de experimentar jogos novos, esta semana conta com seis títulos que prometem agradar a diferentes públicos. Quem sabe você não acha uma opção interessante?

procurando jogos de graça para aproveitar nesse final de semana? Veja alguns na Steam! / Fonte: Reprodução/Steam

Confira os jogos de graça na Steam hoje

Nesta semana, a Steam ( https://store.steampowered.com/?l=portuguese ) apresenta uma seleção de jogos gratuitos que vão desde títulos de ação frenética até quebra-cabeças inteligentes.

Esses jogos são uma ótima oportunidade para descobrir novos mundos, explorar mecânicas inovadoras e, quem sabe, encontrar o seu próximo favorito. Abaixo, conheça mais sobre cada um deles.

Hellbreak. / Fonte: Steam

Hellbreak

Hellbreak é um jogo de tiro em primeira pessoa que combina ação rápida com elementos de roguelite. Inspirado em clássicos como DOOM, o título desafia os jogadores a mergulhar nas profundezas do inferno para salvar suas almas da condenação eterna.

Durante o trajeto, você desbloqueia armas, feitiços e habilidades que tornam cada partida única. Disponível como uma demonstração, Hellbreak promete uma experiência intensa enquanto a versão completa não chega, prevista para o primeiro trimestre de 2025.

Free Solitaire / Fonte: Steam

Free Solitaire

Para os fãs de jogos de paciência, Free Solitaire traz uma versão moderna e altamente personalizável do clássico. Com até 120 variantes disponíveis, o título oferece temas variados, incluindo fantasia, anime e arte. Ideal para quem busca momentos de descontração, este jogo transforma o conhecido passatempo em uma experiência visualmente rica.

É importante observar que o título utiliza IA generativa para criar alguns recursos visuais, o que pode atrair discussões interessantes sobre a origem de seus designs.

Backpack Boy / Fonte: Steam

Backpack Boy

Backpack Boy é um encantador jogo de plataforma 2D que combina pixel art com quebra-cabeças criativos. O jogador utiliza uma lanterna para revelar partes ocultas do cenário, desbloqueando caminhos secretos, plataformas e portas.

O projeto, inicialmente concebido em uma game jam, ainda não tem data de lançamento para sua versão completa, mas já demonstra grande potencial com sua proposta simples e engenhosa.

Escape 51 / Fonte: Steam

Escape 51

Escape 51 coloca o jogador no papel de um alienígena capturado por militares, que precisa escapar de uma instalação cheia de desafios e mistérios.

A jogabilidade combina furtividade e resolução de quebra-cabeças, além de permitir que o personagem troque partes do corpo com outros alienígenas para adquirir habilidades únicas. Com uma proposta envolvente, o jogo é ideal para quem gosta de aventuras mais cadenciadas e estratégicas.

Temple of Shadows / Fonte: Steam

Temple of Shadows

Temple of Shadows é um jogo de quebra-cabeças em primeira pessoa que transporta o jogador para um templo antigo repleto de enigmas e perigos.

Você assume o papel de Sebastian Harrington, um estudante de arqueologia que busca seu professor desaparecido enquanto desvenda os mistérios do local. Com uma atmosfera sombria e cheia de armadilhas, o título promete tensão e exploração em cada esquina.

Oh My Wrench / Fonte: Steam

Oh My Wrench

Oh My Wrench é um jogo de corrida arcade com temática retrô dos anos 80. O objetivo é desviar de obstáculos enquanto acumula pontos, tudo isso em alta velocidade. Para ajudar, o jogador pode coletar bônus, como vidas extras e habilidades que desaceleram o tempo, tornando as manobras mais fáceis. Com uma jogabilidade simples e viciante, é perfeito para passar o tempo e testar reflexos.

