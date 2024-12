Problemão na Nestlé! Produto TÓXICO é encontrado em alimentos da marca e Anvisa proíbe a venda; veja

Alerta para pais! Produto infantil da Nestlé é recolhido devido à presença de substância tóxica. Saiba o que fazer se você possui o item em casa.

A Nestlé anunciou o recolhimento de lotes do produto infantil “Meu Primeiro Lanchinho”, da marca Mucilon, devido à detecção de níveis elevados de aflatoxina.

Em resumo, a substância tóxica, produzida por fungos, representa riscos à saúde, sobretudo para crianças e bebês, que possuem um sistema imunológico em desenvolvimento.

De maneira geral, os sabores afetados são morango com banana e laranja com banana, comercializados em diversos mercados brasileiros.

Recall da Nestlé envolve alimentos infantis contaminados. Entenda os riscos e veja como proceder com a devolução e reembolso do produto afetado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é a aflatoxina?

A aflatoxina é uma substância tóxica capaz de causar sérios problemas de saúde, principalmente danos ao fígado. Ela pode ser encontrada em alimentos contaminados por fungos durante a produção ou armazenamento.

Entre os principais riscos, estão:

Danos ao fígado , como cirrose e câncer;

, como cirrose e câncer; Comprometimento do sistema imunológico , deixando o corpo mais suscetível a infecções;

, deixando o corpo mais suscetível a infecções; Impacto no crescimento e desenvolvimento de crianças, devido à toxicidade prolongada.

De acordo com a Nestlé, embora os níveis encontrados estejam acima do permitido, seriam necessárias altas quantidades do produto para causar efeitos imediatos. No entanto, a medida de recall foi tomada como precaução.

O que motivou o recolhimento?

A decisão foi baseada na identificação de aflatoxina em níveis superiores aos permitidos por órgãos reguladores.

A Nestlé optou por retirar os produtos do mercado para garantir a segurança dos consumidores, enfatizando o compromisso com a qualidade e a saúde das famílias.

Os lotes retirados foram amplamente distribuídos, afetando pontos de venda em todo o país. Mesmo com o comunicado da empresa sobre os riscos reduzidos, órgãos como a Anvisa reforçaram a necessidade de retirada dos produtos.

O que fazer se você tem o produto em casa?

Em princípio, os consumidores que adquiriram os produtos devem seguir as seguintes orientações:

Verifique o número do lote: compare as informações do produto com a lista divulgada pela Nestlé;

compare as informações do produto com a lista divulgada pela Nestlé; Não consuma o alimento: mantenha-o fora do alcance de crianças até tomar as medidas adequadas;

mantenha-o fora do alcance de crianças até tomar as medidas adequadas; Entre em contato com a Nestlé: a empresa disponibilizou canais de atendimento para informar sobre o reembolso e a devolução.

Como proceder para devolução ou reembolso?

Por fim, a Nestlé orienta os consumidores a entrar em contato pelos seguintes meios:

Central de Atendimento ao Consumidor (CAC): disponível pelo telefone e site oficial da empresa;

disponível pelo telefone e site oficial da empresa; Pontos de venda: algumas lojas estão recebendo os produtos para devolução direta.

A devolução garante o reembolso integral e, em alguns casos, outras compensações para os consumidores afetados.

Para evitar riscos futuros, é importante que os pais fiquem atentos à procedência dos alimentos infantis e optem por produtos devidamente certificados.

Além disso, ao identificar qualquer irregularidade ou suspeita de contaminação, é importante notificar as autoridades competentes.