Idosos, atenção! Veja a lista atualizada de medicamentos gratuitos no Programa Farmácia Popular

Com o aumento da expectativa de vida, cresce também a demanda por medicamentos entre a população idosa no Brasil. Pensando em promover o cuidado com a saúde e reduzir os gastos com tratamentos contínuos, o Programa Farmácia Popular é uma das iniciativas mais relevantes do Governo Federal.

Através de parcerias com farmácias privadas credenciadas, o programa oferece uma ampla gama de medicamentos gratuitos ou com descontos. Os beneficiários têm acesso a remédios essenciais para tratar doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e asma, além de outros itens fundamentais.

Atualizações recentes ampliaram a lista de medicamentos e insumos disponíveis, garantindo mais acesso e facilidade para quem precisa.

Programa Farmácia Popular concede medicamentos de graça a milhares de brasileiros – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Medicamentos gratuitos disponíveis no Farmácia Popular

O Farmácia Popular disponibiliza gratuitamente medicamentos destinados ao tratamento de doenças crônicas que afetam milhões de brasileiros. O foco principal é atender pacientes com hipertensão, diabetes e asma. Abaixo estão os medicamentos incluídos no programa em 2024:

Hipertensão

Atenolol 25mg e 50mg;

Losartana potássica 50mg;

Captopril 25mg e 50mg;

Besilato de anlodipino 5mg e 10mg;

Hidroclorotiazida 25mg;

Entre outros.

Diabetes

Cloridrato de metformina 500mg, 850mg e 1g;

Glibenclamida 5mg;

Insulina humana NPH e regular em diversas apresentações.

Asma

Sulfato de salbutamol 100mcg;

Dipropionato de beclometasona 50mcg e 200mcg;

Brometo de ipratrópio 20mcg.

Esses medicamentos são entregues sem custo ao paciente, desde que atendidos os critérios de participação.

Medicamentos com descontos no programa

Além dos gratuitos, o Farmácia Popular também oferece medicamentos com até 90% de desconto. Essa categoria inclui tratamentos para condições como colesterol alto, osteoporose, rinite e glaucoma. Outros itens também disponíveis são anticoncepcionais e fraldas geriátricas para incontinência.

Confira alguns medicamentos com desconto:

Dislipidemia: Sinvastatina 10mg e 20mg;

Sinvastatina 10mg e 20mg; Osteoporose: Alendronato de sódio 70mg;

Alendronato de sódio 70mg; Doença de Parkinson: Levodopa 200mg + carbidopa 50mg;

Levodopa 200mg + carbidopa 50mg; Glaucoma: Maleato de timolol 5mg/ml.

Os descontos são uma forma de tornar acessíveis os tratamentos para condições que, muitas vezes, exigem uso prolongado de medicamentos.

Quem pode participar do programa

Qualquer pessoa pode retirar medicamentos pelo Programa Farmácia Popular, desde que apresente:

Receita médica válida (do SUS ou particular);

Documento oficial com foto;

CPF.

Para a retirada de fraldas geriátricas, o beneficiário deve ter mais de 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência, apresentando um laudo médico que justifique a necessidade do produto.

Pacientes do Bolsa Família têm direito a todos os medicamentos e insumos do programa gratuitamente. Nesse caso, basta apresentar o número do benefício.

Como retirar medicamentos pelo Farmácia Popular

A retirada é simples e não exige cadastro prévio. Basta ir a uma farmácia credenciada, identificar o selo do programa e apresentar a documentação necessária.

Em casos de pacientes acamados ou menores de idade, um representante pode realizar a retirada, apresentando os documentos do titular e os seus próprios.

Caso tenha dúvidas, consulte a lista de farmácias participantes no site oficial do programa ou diretamente no Ministério da Saúde.

Novos medicamentos adicionados em 2024

A lista de medicamentos gratuitos foi ampliada este ano, incluindo tratamentos para dislipidemia, doença de Parkinson e rinite. Essa atualização busca atender a condições que afetam uma parcela significativa da população, garantindo acesso igualitário à saúde.

Um dos destaques é o acréscimo de insumos para monitoramento da glicemia, como tiras reagentes e agulhas para insulina, fundamentais para o controle do diabetes.

Fraldas geriátricas para incontinência e absorventes higiênicos também foram incluídos recentemente, reforçando o compromisso com a saúde e dignidade dos beneficiários.

Incentivo ao tratamento

O Programa Farmácia Popular tem sido crucial para reduzir a morbidade e mortalidade associadas a doenças crônicas no Brasil.

Ao oferecer medicamentos essenciais gratuitamente ou com descontos, o programa contribui para a adesão ao tratamento, especialmente entre idosos e pessoas de baixa renda.

Além disso, o Farmácia Popular promove a economia familiar, permitindo que os recursos sejam direcionados a outras necessidades.