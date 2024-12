R$ 250 mensais no Cartão Prato Cheio: confira agora se você tem direito e como solicitar

Garantir acesso à alimentação de qualidade é um desafio enfrentado por muitas famílias no Brasil, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

Com esse objetivo, o Governo do Distrito Federal criou o Cartão Prato Cheio, um programa que oferece auxílio financeiro para compra de alimentos básicos. A iniciativa visa reduzir a insegurança alimentar e proporcionar dignidade a milhares de pessoas que enfrentam dificuldades econômicas.

A ação é um exemplo claro de como políticas públicas podem transformar realidades. Além do auxílio financeiro, os beneficiários também têm acesso a alimentos frescos por meio da Cesta Verde, fortalecendo a segurança nutricional e apoiando a agricultura local.

Com o pagamento mensal de R$ 250 durante nove meses, o Cartão Prato Cheio desempenha um papel essencial na luta contra a fome.

Cartão Prato Cheio atende famílias de baixa renda

O Cartão Prato Cheio é um programa social criado para atender famílias de baixa renda no Distrito Federal. Ele garante uma assistência financeira mensal destinada exclusivamente à compra de alimentos.

O auxílio, que totaliza R$ 2.250 ao longo de nove meses, é realizado por meio de um cartão que funciona na modalidade débito, permitindo que os beneficiários realizem suas compras em estabelecimentos credenciados.

Além de apoiar diretamente quem enfrenta dificuldades econômicas, o programa também busca promover a inclusão social, incentivando uma alimentação mais saudável e equilibrada.

Critérios de elegibilidade para o programa

Para ser contemplado pelo Cartão Prato Cheio, é necessário atender a critérios específicos estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal. Os requisitos incluem:

Renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo vigente (R$ 706 em 2024).

Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ou no Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (SIDS).

Residência fixa no Distrito Federal.

Comprovação de situação de insegurança alimentar e nutricional.

Famílias monoparentais chefiadas por mulheres, com crianças de 0 a 6 anos, pessoas com deficiência e idosos são priorizados na seleção. O acompanhamento socioassistencial também é exigido para garantir a continuidade do benefício.

Valor e funcionamento do benefício

O benefício mensal de R$ 250 é creditado no Cartão Prato Cheio durante nove meses consecutivos. Os valores são destinados exclusivamente à compra de alimentos, sendo proibida a aquisição de itens como bebidas alcoólicas ou produtos não alimentícios.

Os créditos possuem validade de 12 meses, e qualquer saldo não utilizado dentro desse período será expirado. A retirada do cartão deve ser feita em agências do Banco de Brasília (BRB), onde também é possível realizar o desbloqueio.

Como realizar o cadastro no programa

Para participar do programa, o interessado deve realizar um cadastro em um dos centros de assistência social disponíveis no Distrito Federal. O processo envolve uma avaliação socioassistencial detalhada, que verifica se a família se enquadra nos critérios exigidos. Confira os passos principais:

Agende o atendimento: Entre em contato pelo número 156 ou pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Social (sedes.df.gov.br). Compareça a um centro de atendimento: Vá até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) ou Centro Pop, levando os documentos necessários. Realize a avaliação socioassistencial: Um assistente social analisará a situação da família para confirmar a elegibilidade. Retire o cartão: Após a aprovação, o cartão estará disponível para retirada em uma agência do BRB.

Documentos exigidos para a inscrição

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos:

CPF e RG de todos os membros da família;

Comprovante de residência atualizado (ou declaração para pessoas em situação de rua);

Comprovantes adicionais, caso solicitados durante a avaliação socioassistencial.

Como consultar se você foi contemplado

Os beneficiários podem verificar se foram contemplados pelo Cartão Prato Cheio por meio do site oficial do GDF Social ou pela central de atendimento do BRB. Para realizar a consulta, basta seguir estas instruções:

Acesse o site gdfsocial.brb.com.br. Clique na opção “Consultar Prato Cheio”. Insira o CPF e a data de nascimento. Siga as orientações na tela para verificar o status do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo telefone (61) 3029-8440, diretamente na central do BRB.

Benefícios adicionais: a Cesta Verde

Além do auxílio financeiro, os beneficiários recebem a Cesta Verde, um kit com 13 quilos de alimentos frescos, incluindo frutas, verduras e legumes. Essa ação não só melhora a nutrição das famílias atendidas, mas também apoia pequenos produtores da região, fomentando a economia local.

Impactos sociais do programa

O Cartão Prato Cheio é uma iniciativa crucial para reduzir a fome e promover a segurança alimentar no Distrito Federal. Com mais de R$ 24 milhões destinados ao programa em 2024, a ação atende milhares de famílias, garantindo acesso a alimentos de qualidade e fortalecendo a agricultura familiar.

Ao oferecer suporte financeiro e nutricional, o programa reflete o compromisso do governo com o bem-estar social, contribuindo para a inclusão e melhoria de vida das populações vulneráveis.

Garantindo o direito à alimentação

O Cartão Prato Cheio vai além de um benefício financeiro: é uma ferramenta para combater a insegurança alimentar e promover cidadania. Se você atende aos critérios, não deixe de consultar sua elegibilidade e garantir acesso a essa importante ajuda.

Para mais informações, procure um CRAS ou acesse o site do GDF Social.