Não consegue escutar áudios no WhatsApp? Aprenda a ativar a transcrição agora

Aprenda a ativar a transcrição de áudios no WhatsApp e veja como usar a nova ferramenta de forma prática.

O WhatsApp segue inovando e trouxe uma nova ferramenta que promete facilitar a vida dos usuários: a transcrição de áudios.

A novidade foi anunciada oficialmente no último dia 22 de novembro e já está disponível para muitos usuários. Em suma, a ferramenta converte mensagens de voz em texto, o que pode ser útil em situações em que não é possível ouvir o áudio no momento.

Atualmente, a funcionalidade está liberada em alguns idiomas e será expandida para mais pessoas nos próximos meses. No Brasil, uma grande parte dos usuários já consegue utilizar o recurso, mas ele precisa ser ativado.

Caso ainda não esteja disponível no seu aplicativo, há soluções alternativas que podem ajudar, como o bot Blip ViraTexto, disponível no número 31972280540. Além disso, outros aplicativos de terceiros podem oferecer recursos semelhantes, enquanto a funcionalidade oficial não chega para todos.

Descubra como ajustar o WhatsApp às suas preferências, ativando a transcrição e minimizando a Meta AI. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como ativar a transcrição de áudios no WhatsApp?

Se o recurso já estiver disponível no seu aplicativo, ativá-lo é simples. Veja os passos necessários para habilitar a transcrição:

Abra as Configurações do WhatsApp .

. Acesse a aba “Conversas” .

. Ative a opção “Transcrições de mensagens de voz” .

. Escolha o idioma da transcrição.

Após habilitar, transcrever um áudio será muito fácil. Basta selecionar a mensagem de voz desejada e clicar na opção “Transcrever”. O conteúdo do áudio aparecerá diretamente abaixo da mensagem de voz, facilitando a leitura.

Meta AI no WhatsApp

Outra novidade que tem chamado atenção no WhatsApp é a Meta AI, uma assistente virtual integrada ao aplicativo.

A inteligência artificial foi criada para realizar tarefas como responder perguntas, gerar textos e até criar imagens, tornando o WhatsApp mais interativo.

Apesar disso, nem todos os usuários estão satisfeitos com a presença da IA, seja pelo incômodo visual causado pelo botão azul do recurso ou pelas dúvidas sobre privacidade.

No momento, não é possível desativar completamente a Meta AI, mas há maneiras de reduzir sua presença no aplicativo. Confira as opções:

Excluir ou arquivar a conversa com a Meta AI: no Android, pressione e segure a conversa e toque no ícone de lixeira para excluir ou no ícone de seta para arquivar. No iPhone, deslize a conversa para a esquerda e escolha entre “Apagar” ou “Arquivar”.

no Android, pressione e segure a conversa e toque no ícone de lixeira para excluir ou no ícone de seta para arquivar. No iPhone, deslize a conversa para a esquerda e escolha entre “Apagar” ou “Arquivar”. Desativar o botão da Meta AI: algumas versões permitem desativar o botão azul nas configurações. Para isso, vá em Configurações , acesse Conversas e desative a opção “Mostrar botão Meta AI” .

algumas versões permitem desativar o botão azul nas configurações. Para isso, vá em , acesse e desative a opção . Evitar interagir com a Meta AI: se você não usar a assistente, ela não interfere nas suas conversas pessoais.

Se a privacidade for sua maior preocupação, você pode contestar o uso de dados da Meta AI diretamente com a empresa.

Para isso, basta acessar o site oficial da Meta e preencher um formulário solicitando a exclusão ou restrição dos dados utilizados.

Deixe o WhatsApp do seu jeito

Enfim, a transcrição de áudios e a Meta AI mostram como o WhatsApp está investindo em recursos que atendam a diferentes necessidades dos usuários.

Com a transcrição, é possível economizar tempo e evitar possíveis desconfortos ao escutar áudios em locais inapropriados. Já a IA permite acesso rápido a ferramentas inteligentes sem a necessidade de abrir outros aplicativos.

No entanto, a escolha de usar ou não essas funcionalidades depende do perfil de cada usuário. Felizmente, o WhatsApp oferece opções de personalização para ajustar o aplicativo às suas preferências, garantindo que ele continue sendo prático e eficiente no dia a dia.