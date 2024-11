Bônus natalino ANTECIPADO no Bolsa Família; veja quem vai encher o bolso no fim de ano

Bolsa Família terá pagamentos antecipados em dezembro. Veja quem será beneficiado e os valores extras disponíveis neste fim de ano.

Com a proximidade das festas de fim de ano, o Governo Federal decidiu antecipar o pagamento do Bolsa Família, garantindo que milhões de brasileiros tenham acesso ao benefício antes do Natal.

Em dezembro, os depósitos começarão no dia 10, oferecendo um calendário especial para organizar os pagamentos. Além disso, outros adicionais, como o Vale Gás e extras para mães, prometem reforçar a renda familiar.

Veja abaixo como será o cronograma de pagamentos, quem receberá o bônus antecipado e quais são os valores extras disponíveis para os beneficiários.

Pagamentos do Bolsa Família em dezembro

O Bolsa Família, programa que atende mais de 21 milhões de famílias brasileiras, terá os pagamentos de dezembro antecipados.

Tradicionalmente realizados nos últimos dez dias úteis do mês, os depósitos começarão mais cedo, no dia 10 de dezembro. A antecipação foi planejada para que as famílias contem com os recursos durante as festas de fim de ano.

Os depósitos seguem o Número de Identificação Social (NIS), atribuído no momento da inscrição no CadÚnico. Nos municípios em situação de emergência ou calamidade pública, como no Rio Grande do Sul, o pagamento será liberado para todos já no primeiro dia do calendário.

Confira o cronograma:

NIS final 1 : 10 de dezembro.

: 10 de dezembro. NIS final 2 : 11 de dezembro.

: 11 de dezembro. NIS final 3 : 12 de dezembro.

: 12 de dezembro. NIS final 4 : 13 de dezembro.

: 13 de dezembro. NIS final 5 : 16 de dezembro.

: 16 de dezembro. NIS final 6 : 17 de dezembro.

: 17 de dezembro. NIS final 7 : 18 de dezembro.

: 18 de dezembro. NIS final 8 : 19 de dezembro.

: 19 de dezembro. NIS final 9 : 20 de dezembro.

: 20 de dezembro. NIS final 0: 23 de dezembro.

Adicionais e bônus natalinos

Além do valor mínimo de R$ 600 por família, o Bolsa Família inclui outros benefícios que aumentam o total recebido. Esses adicionais atendem necessidades específicas, como alimentação e cuidados com crianças pequenas.

Entre os valores extras, destacam-se:

Vale Gás : R$ 102 a cada dois meses, destinado a famílias inscritas no programa.

: R$ 102 a cada dois meses, destinado a famílias inscritas no programa. Adicional para mães: R$ 300 extras para famílias com mulheres em situação de maternidade.

Outros benefícios disponíveis:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por membro da família.

: R$ 142 por membro da família. Benefício Complementar (BCO) : Valor que ajusta o pagamento para garantir o mínimo de R$ 600 por família.

: Valor que ajusta o pagamento para garantir o mínimo de R$ 600 por família. Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150 por criança de até sete anos incompletos.

: R$ 150 por criança de até sete anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : R$ 50 por criança com até sete meses.

: R$ 50 por criança com até sete meses. Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

: R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Compensação para que nenhuma família receba menos do que recebia no Auxílio Brasil.

Quem será beneficiado?

Para receber os pagamentos, as famílias devem estar inscritas no CadÚnico e atender aos critérios estabelecidos pelo programa. O governo busca priorizar aqueles em maior situação de vulnerabilidade, garantindo que tenham recursos suficientes para as despesas de fim de ano.

Além disso, nos municípios com emergência decretada, como no caso do Rio Grande do Sul, os pagamentos ocorrerão na primeira data do calendário, sem a necessidade de aguardar o dia correspondente ao final do NIS.