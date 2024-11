Evite prejuízo! 5 notebooks que você não deve comprar na Black Friday

A Black Friday é um dos eventos de compras mais aguardados do ano, trazendo descontos atrativos em diversos produtos, especialmente notebooks.

Porém, é essencial evitar armadilhas e analisar com cautela as ofertas para não adquirir um modelo inadequado ou ultrapassado. Comprar o notebook errado pode gerar frustrações e prejuízos, comprometendo seu investimento e a experiência de uso.

Com tantos modelos disponíveis, saber quais notebooks evitar é tão importante quanto identificar as melhores ofertas. Detalhes como armazenamento, processador, RAM e conectividade podem definir a qualidade de um laptop e, consequentemente, sua satisfação com a compra.

Armazenamento e processador são alguns dos itens que devem ser verificados antes de comprar um notebook – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Principais erros ao escolher um notebook na Black Friday

1. Notebooks sem SSD

Evite notebooks que ainda utilizam apenas HD mecânico como unidade de armazenamento. Apesar de apresentarem maior capacidade em alguns casos, os HDs são significativamente mais lentos do que os SSDs. A diferença é perceptível em tarefas cotidianas, como inicialização do sistema e abertura de aplicativos.

Os SSDs oferecem uma velocidade até 10 vezes maior que os HDs convencionais. Além disso, prefira modelos que possibilitem expansão de armazenamento, pois isso permite upgrades no futuro.

Caso opte por um notebook sem SSD, considere que a experiência de uso será prejudicada, especialmente em sistemas operacionais modernos.

2. Notebooks com menos de 8 GB de RAM

Notebooks com apenas 4 GB de RAM não são recomendados em 2024. Essa configuração mínima compromete o desempenho ao realizar multitarefas, além de dificultar o uso de softwares mais exigentes. Muitos desses modelos têm memória RAM soldada à placa-mãe, impossibilitando upgrades.

Para garantir uma vida útil maior ao notebook e evitar travamentos frequentes, priorize modelos com 8 GB de RAM ou mais. Em casos de uso profissional ou para jogos, 16 GB de RAM é o ideal.

3. Notebooks gamers com telas inferiores a 120 Hz

Em notebooks para jogos, a taxa de atualização da tela é um ponto crucial. Modelos com menos de 120 Hz podem comprometer a fluidez gráfica, especialmente em jogos competitivos. A tela com maior taxa de atualização melhora a responsividade, garantindo uma experiência mais imersiva.

Além disso, avalie a resolução da tela. Displays Full HD são o padrão mínimo para gamers, mas resoluções superiores podem elevar significativamente a qualidade visual, especialmente em títulos mais detalhados.

4. Notebooks sem placa de vídeo dedicada

Modelos sem placa de vídeo dedicada devem ser evitados se o objetivo é rodar jogos ou realizar edições de vídeo. A GPU integrada pode limitar o desempenho em tarefas mais complexas, prejudicando a experiência do usuário.

Opte por notebooks com placas da série Nvidia RTX, como a RTX 3050, que trazem suporte a tecnologias avançadas como Ray Tracing e DLSS. Esses recursos oferecem gráficos realistas e otimizam o desempenho em jogos.

5. Notebooks com processadores antigos

Processadores desatualizados podem comprometer o desempenho do notebook, tornando-o lento em tarefas simples e incompatível com tecnologias recentes. Evite modelos com chips lançados há mais de três gerações, como Intel Core i3 de 10ª geração ou inferior, ou processadores AMD antigos.

Prefira notebooks com processadores modernos, como Intel Core Ultra ou AMD Ryzen série 7000. Além de maior desempenho, eles oferecem maior eficiência energética e compatibilidade com padrões recentes de conectividade.

Outras armadilhas comuns na Black Friday

Ofertas irreais

Cuidado com descontos extremamente agressivos, especialmente em lojas menos conhecidas. Antes de finalizar a compra, pesquise a reputação do vendedor em plataformas como Reclame Aqui e verifique a procedência do produto.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Em muitos casos, essas ofertas escondem produtos recondicionados, falsificados ou com especificações inferiores.

Conexões desatualizadas

Notebooks com poucas opções de conectividade, como ausência de portas USB-C ou suporte ao Wi-Fi 6, podem limitar sua usabilidade. Modelos modernos tendem a excluir portas tradicionais, como RJ-45, e exigir adaptadores para determinadas conexões.

Verifique também se o notebook possui entradas suficientes para atender suas necessidades, como portas USB-A e HDMI. Essas características impactam diretamente a praticidade no dia a dia.

Como evitar erros na compra?

Pesquise as especificações: Verifique detalhes como capacidade de armazenamento, processador, RAM e conectividade.

Verifique detalhes como capacidade de armazenamento, processador, RAM e conectividade. Consulte avaliações: Leia reviews de especialistas e consumidores para entender melhor a qualidade do modelo desejado.

Leia reviews de especialistas e consumidores para entender melhor a qualidade do modelo desejado. Compare preços: Utilize ferramentas para monitorar o histórico de preços e confirmar se o desconto é real.

Utilize ferramentas para monitorar o histórico de preços e confirmar se o desconto é real. Priorize marcas confiáveis: Empresas como Lenovo (lenovo.com), Dell (dell.com), HP (hp.com) e Acer (br-store.acer.com) têm boa reputação no mercado e oferecem maior suporte ao consumidor.

Analise as ofertas com cuidado

Escolher o notebook ideal na Black Friday requer atenção e conhecimento. Evitar modelos com especificações inadequadas, como armazenamento lento ou processadores antigos, garante uma experiência mais satisfatória e uma compra mais assertiva.

Analise as ofertas com cuidado, priorize marcas confiáveis e aproveite os descontos para investir em um equipamento que realmente atenda às suas necessidades.