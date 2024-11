Comer ovo todo dia faz mal? Descubra quantos você pode comer sem prejudicar a saúde

Os ovos já foram alvo de diversas discussões sobre alimentação saudável. Por muito tempo, acreditou-se que seu consumo frequente poderia trazer riscos à saúde, especialmente pelo alto teor de colesterol presente na gema. Contudo, pesquisas recentes têm mostrado que essa visão merece ser reavaliada.

Estudos apontam que o consumo moderado de ovos pode fazer parte de uma dieta equilibrada, trazendo benefícios importantes para o organismo. Ainda assim, a quantidade ideal varia de acordo com fatores como estilo de vida, predisposição genética e objetivos nutricionais.

Por isso, é fundamental compreender como esse alimento impacta o corpo antes de estabelecer limites.

Entenda se há riscos à saúde ao comer ovos diariamente – Crédito: azerbaijan_stockers / Freepik

O papel do colesterol no organismo e sua relação com os ovos

O colesterol é uma substância essencial para o funcionamento do corpo humano. Ele desempenha funções cruciais, como a formação de membranas celulares, produção de hormônios esteroides e síntese de vitamina D.

Embora seja associado a doenças cardiovasculares, grande parte do colesterol no sangue é produzido pelo fígado e não proveniente diretamente da dieta.

Antigamente, acreditava-se que alimentos ricos em colesterol, como os ovos, elevavam significativamente os níveis dessa substância no sangue.

No entanto, estudos recentes demonstram que o consumo moderado de ovos não é responsável por aumentar o risco de doenças cardiovasculares na maioria das pessoas. A dieta, como um todo, é o principal fator determinante.

Quantos ovos podem ser consumidos por dia?

De acordo com a Associação Americana do Coração, o consumo de até dois ovos por dia é considerado seguro e saudável para a maioria das pessoas.

Um ovo médio contém cerca de 180 mg de colesterol, valor que se encaixa nos limites diários recomendados para indivíduos saudáveis, que não ultrapassam 300 mg.

Para pessoas com condições como a hipercolesterolemia familiar, que provoca um aumento natural e excessivo do colesterol no sangue, recomenda-se limitar o consumo a um ovo por dia.

Em casos específicos, o acompanhamento de um nutricionista ou médico é essencial para determinar as quantidades adequadas.

Benefícios do consumo regular de ovos

Além de ser uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, os ovos contêm uma ampla gama de nutrientes indispensáveis. Entre eles, destacam-se:

Leucina : essencial para a recuperação muscular.

: essencial para a recuperação muscular. Vitaminas A, D, E e do complexo B : importantes para a saúde ocular, óssea e neurológica.

: importantes para a saúde ocular, óssea e neurológica. Colina : fundamental para a memória e o desenvolvimento cerebral.

: fundamental para a memória e o desenvolvimento cerebral. Minerais como zinco, selênio e iodo: fortalecem o sistema imunológico e regulam a função tireoidiana.

Pesquisas também indicam que o consumo regular de ovos pode auxiliar na perda de peso, devido ao seu alto poder de saciedade, e na manutenção da saúde cardiovascular, especialmente quando combinado com uma dieta equilibrada rica em fibras, vegetais e gorduras boas.

Fatores que podem impactar a saúde

Embora os ovos sejam seguros para a maioria das pessoas, o excesso no consumo pode trazer problemas.

Ingerir grandes quantidades, como 10 ovos ou mais por dia, pode sobrecarregar os rins e contribuir para o ganho de peso. Além disso, uma dieta baseada exclusivamente nesse alimento não fornece os nutrientes variados necessários para o equilíbrio alimentar.

Outro ponto importante é a forma de preparo. Para aproveitar ao máximo os benefícios dos ovos, é indicado consumi-los cozidos, pochê ou em omeletes preparadas com pouca gordura. Evitar frituras com óleos ou manteigas em excesso ajuda a reduzir o risco de ingestão de gorduras saturadas.

Ovos e a segurança alimentar

Uma preocupação válida sobre o consumo de ovos é o risco de infecção por Salmonella, bactéria que pode estar presente em ovos crus ou mal cozidos. Para prevenir problemas, é importante cozinhar bem o alimento e evitar receitas que utilizem ovos crus, como maioneses caseiras ou mousses.

Além disso, para garantir que o ovo está fresco, recomenda-se o teste do copo d’água: coloque o ovo em um recipiente com água. Se ele afundar e permanecer no fundo, está fresco. Caso flutue, não deve ser consumido.

O ovo como aliado de uma alimentação saudável

No contexto de uma dieta equilibrada, o ovo é um alimento versátil e nutritivo que pode trazer inúmeros benefícios à saúde. Seu consumo moderado não prejudica o colesterol para a maioria das pessoas e, ao contrário, pode até melhorar o perfil lipídico em alguns casos.

Embora não exista uma recomendação universal para a quantidade ideal de ovos por dia, dois ou três ovos são geralmente seguros para indivíduos saudáveis. Para aqueles com necessidades específicas, o acompanhamento profissional é indispensável.

Comer ovo todo dia, desde que feito de forma consciente e dentro de uma dieta diversificada, pode ser uma prática saudável e benéfica. Afinal, esse alimento completo continua sendo um dos protagonistas da boa alimentação.