Guia oficial! Saiba como comprar com segurança na Black Friday 2024 e evitar problemas

Dicas para aproveitar a Black Friday de forma segura e consciente. Conheça o guia do governo com orientações detalhadas e proteja suas compras de problemas.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma cartilha com dicas para orientar os consumidores nas compras de final de ano.

Chamado de Guia de Defesa do Consumidor para a Black Friday, o documento foi elaborado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e tem como objetivo ajudar o público a aproveitar a data com segurança e consciência.

A cartilha traz informações práticas sobre compras realizadas em lojas físicas e online, com foco em evitar armadilhas comuns dessa época.

Além de dicas sobre segurança, o guia inclui uma lista de direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que pode ser acionada em caso de problemas durante as transações.

Guia prático orienta consumidores para evitar fraudes na Black Friday. Veja como garantir descontos reais e proteger seus direitos nas compras. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Dicas para aproveitar a Black Friday

O documento destaca orientações que podem ser úteis para consumidores em diferentes situações. Entre os principais pontos estão:

Avaliar a reputação da loja : Certifique-se de que a loja é confiável, verificando avaliações de outros clientes e consultando listas de sites não recomendados por órgãos de defesa do consumidor.

: Certifique-se de que a loja é confiável, verificando avaliações de outros clientes e consultando listas de sites não recomendados por órgãos de defesa do consumidor. Descontos atrativos demais : Desconfie de promoções que pareçam irreais. Certifique-se de que o preço realmente corresponde a um desconto legítimo, verificando históricos de preços.

: Desconfie de promoções que pareçam irreais. Certifique-se de que o preço realmente corresponde a um desconto legítimo, verificando históricos de preços. Condições de pagamento : Analise cuidadosamente os juros embutidos em parcelas e prefira opções de pagamento que sejam viáveis para o seu orçamento.

: Analise cuidadosamente os juros embutidos em parcelas e prefira opções de pagamento que sejam viáveis para o seu orçamento. Documentação da compra: Guarde comprovantes, como recibos e mensagens de confirmação de pedido, para facilitar a resolução de possíveis problemas.

Além dessas dicas, o guia orienta sobre os canais que podem ser procurados em caso de necessidade. Entre eles estão as entidades estaduais de proteção ao consumidor e a própria Senacon.

Atenção especial às promoções online

Transações pela internet são um dos principais focos da cartilha. Para quem vai comprar em lojas online, o guia alerta para cuidados extras, como:

Verificar o endereço eletrônico do site : Evite clicar em links desconhecidos e prefira acessar o site diretamente pelo navegador.

: Evite clicar em links desconhecidos e prefira acessar o site diretamente pelo navegador. Proteger dados pessoais : Use conexões seguras para efetuar pagamentos e evite fornecer informações sensíveis em sites que não tenham certificados de segurança.

: Use conexões seguras para efetuar pagamentos e evite fornecer informações sensíveis em sites que não tenham certificados de segurança. Conferir políticas de troca e devolução: Verifique se o site oferece informações claras sobre prazos para troca ou devolução e se há canais de atendimento ao cliente.

Lives especiais para a Black Friday 2024

A cartilha não é a única iniciativa voltada para auxiliar os consumidores. No mesmo período, diversos portais de tecnologia estarão promovendo transmissões ao vivo nos dias 28 e 29 de novembro, com dicas e ofertas para o público.

