Olhe seu cofrinho: ESTA moeda vale MAIS de R$ 3 MIL e pouca gente sabe!

Alguns brasileiros ainda podem dar sorte de encontrar uma moeda que vale mais de R4 3 mil antes do final do ano.

Moedas antigas carregam um valor histórico inestimável e, em alguns casos, podem se transformar em verdadeiros tesouros financeiros. Por isso, é sempre interessante guardar alguma que tenha características especiais, mesmo que mínimas.

Mesmo que não possuam mais valor monetário oficial, muitas delas são cobiçadas por colecionadores, que estão dispostos a pagar valores elevados dependendo do estado de conservação e da raridade.

Em meio a tantas moedas esquecidas, uma delas pode valer mais de R$ 3 mil, despertando interesse em quem deseja explorar o universo da numismática. Mas o que define o valor dessas peças e como identificar uma moeda realmente valiosa?

Como se classifica uma moeda valiosa?

O valor de uma moeda antiga está diretamente ligado ao seu estado de conservação e ao quanto ela preserva suas características originais. Para facilitar a análise, especialistas em numismática classificam as moedas em diferentes níveis de conservação, sendo cada um um fator importante para definir o preço:

MBC (Muito Bem Conservada): Essas moedas têm, no mínimo, 70% de sua aparência original preservada. Apesar de apresentarem desgaste, ele é uniforme e não compromete detalhes significativos.

Como vender um item desse?

Para vender moedas valiosas, é essencial seguir alguns passos para garantir uma negociação segura e lucrativa. Primeiro, procure um especialista em numismática para avaliar corretamente o estado de conservação e a autenticidade da peça.

Feito isso, explore canais confiáveis, como casas de leilão, sites especializados ou feiras de colecionadores, para alcançar potenciais compradores. Investir em uma certificação reconhecida também é uma boa estratégia para agregar valor à moeda e atrair maior interesse no mercado.

Essa moeda pode valer mais de R$ 3 mil

Entre as moedas antigas que despertam atenção, a peça de 40 réis do ano de 1911 é um destaque especial. Mesmo fora de circulação há décadas, ela pode atingir preços elevados, dependendo de seu estado de conservação e de sua certificação.

Fabricada em bronze, essa moeda tem dimensões bem específicas: diâmetro de 30 mm, espessura de 2,1 mm e massa de 12 g. O design do anverso exibe um colar com 21 estrelas representando os estados brasileiros, acompanhado da inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL” e do Cruzeiro do Sul.

Já o reverso apresenta o valor de 40 réis dentro de um anel de pérolas, cercado pela frase “A ECONOMIA FAZ A PROSPERIDADE”.

História e raridade

Essas moedas fizeram parte do sistema monetário brasileiro até 1942, quando os réis foram substituídos pelo Cruzeiro. A raridade do exemplar de 1911 e seu estado de conservação são fatores que elevam seu valor, podendo alcançar até R$ 3,3 mil em leilões ou negociações privadas.

O valor depende do estado

Para as moedas de 40 réis, o preço varia conforme a classificação: um exemplar MBC pode valer cerca de R$ 50, enquanto um em estado FDC pode ultrapassar R$ 1 mil. Se a peça for certificada, o valor chega a impressionantes R$ 3,3 mil, tornando-a um tesouro disputado por colecionadores.

