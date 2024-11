WhatsApp vai parar de funcionar em alguns iPhones em 2025; veja a lista

WhatsApp deixará de funcionar em iPhones antigos em 2025. Saiba quais modelos serão afetados pela mudança e veja o que fazer.

2025 traz uma notícia um tanto quanto desanimadora para usuários de iPhone. Isso porque a Meta, responsável pelo aplicativo, confirmou que o WhatsApp deixará de funcionar em alguns modelos antigos da maçãzinha.

A companhia informou que apenas aparelhos com o sistema mais recente terão suporte ao app. Em princípio, a decisão faz parte de atualizações que buscam garantir o funcionamento do mensageiro em dispositivos mais recentes.

Nesse contexto, modelos mais antigos perderão o acesso ao WhatsApp. A mudança será efetivada no dia 5 de maio de 2025, e os donos desses aparelhos receberão notificações antecipadas informando sobre o fim do suporte.

Descubra se seu iPhone ainda terá WhatsApp em 2025. Confira a lista de aparelhos compatíveis e entenda as novas exigências do aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Fim do WhatsApp em aparelhos iPhones antigos

A partir de maio de 2025, o WhatsApp deixará de funcionar em alguns modelos antigos de iPhone. A Meta, responsável pelo aplicativo, informou que apenas aparelhos com o sistema iOS 15.1 ou superior terão suporte ao app.

Modelos mais antigos, como iPhone 5S, 6 e 6 Plus, perderão o acesso ao WhatsApp. A mudança, como mencionado, será efetivada no dia 5 de maio de 2025.

Assim sendo, os donos desses aparelhos receberão notificações antecipadas informando sobre o fim do suporte. Portanto, se você usa um desses aparelhos, veja quais não serão mais compatíveis com o WhatsApp em 2025:

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Os modelos acima não possuem suporte ao iOS 15.1, exigido para que o aplicativo funcione após a atualização.

A mudança também afeta outros sistemas operacionais. No caso do Android, a compatibilidade será mantida apenas para dispositivos que utilizam a versão 5.0 ou superior. Até o momento, aparelhos com o iOS 12 ainda têm suporte ao app, mas isso será alterado no próximo ano.

Confira os sistemas operacionais que serão compatíveis com o WhatsApp em 2025:

iOS 15.1 ou posterior

Android 5.0 ou posterior

Não houve, até agora, informações sobre mudanças adicionais para os aparelhos Android.

Aproveite e confira também:

Quais serão os iPhones compatíveis com o WhatsApp em 2025?

Se você tem dúvidas sobre o suporte ao WhatsApp no seu iPhone, veja a lista de modelos compatíveis:

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6S, 6S Plus

iPhone SE

Se o seu iPhone estiver nesta lista, ele continuará funcionando com o WhatsApp, desde que esteja atualizado para o iOS 15.1 ou posterior.

Os usuários de modelos que perderão o suporte serão avisados antes do prazo final. Segundo a Meta, notificações e lembretes serão enviados para que as pessoas possam se preparar, seja atualizando o sistema, seja trocando de aparelho.

Por fim, resta mencionar que a atualização segue a política do WhatsApp de focar em dispositivos que atendem aos requisitos para novos recursos e melhorias. É importante verificar se o seu modelo será afetado.