Não perca dinheiro! Aprenda a conferir se o seu FGTS está rendendo o suficiente

Saiba como conferir se o seu FGTS está rendendo como deveria. Entenda as opções de saque e alternativas de investimento.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de trabalhadores brasileiros regidos pelo regime CLT.

Em síntese, ele é formado por depósitos mensais realizados pelos empregadores e tem como objetivo oferecer suporte financeiro em situações como demissão sem justa causa, compra de imóvel e outras condições previstas por lei.

A administração do FGTS é feita pela Caixa Econômica Federal, e o rendimento desse fundo é ajustado anualmente. Em 2024, o FGTS continua sendo corrigido pela Taxa Referencial (TR), acrescida de 3% ao ano.

Todavia, essa correção tem sido tema de debate, especialmente porque a TR tem ficado baixa, o que limita os ganhos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a correção do FGTS não pode ficar abaixo da inflação, garantindo que os valores dos trabalhadores não percam poder de compra.

Confira maneiras de verificar o rendimento do FGTS e descubra como investir melhor. Aprenda a aproveitar o saldo do seu fundo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como o FGTS se compara à poupança?

Quando comparado à poupança, o Fundo de Garantia apresenta características similares em termos de rendimento baixo, mas com objetivos diferentes.

A poupança oferece um rendimento de 0,5% ao mês mais a TR, enquanto o FGTS possui sua taxa fixa anual de 3%.

Ambas as opções podem ser pouco vantajosas em cenários de alta inflação e juros elevados, já que existem alternativas mais rentáveis no mercado.

Embora o FGTS tenha recebido melhorias na correção, muitos trabalhadores consideram outras opções financeiras para aumentar seus ganhos. Por outro lado, a poupança ainda é usada por quem busca uma forma simples e acessível de guardar dinheiro.

Quando é possível sacar o FGTS?

O saque do FGTS está previsto para momentos específicos, de acordo com a legislação, e busca atender necessidades financeiras do trabalhador. As principais situações em que o saque pode ser realizado incluem:

Demissão sem justa causa

Aposentadoria

Compra da casa própria

Tratamento de doenças graves

Necessidade de ajudar financeiramente dependentes em casos de saúde

Outra possibilidade é o Saque-Aniversário. Essa modalidade permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS anualmente no mês de seu aniversário.

Para realizar qualquer saque, seja ele tradicional ou pelo Saque-Aniversário, é possível utilizar os canais digitais da Caixa Econômica Federal ou comparecer a uma agência.

Como investir melhor o valor do FGTS?

Muitos trabalhadores têm considerado aplicar o valor do FGTS em alternativas de maior rendimento. Existem várias opções disponíveis no mercado que oferecem retornos superiores ao rendimento tradicional do fundo. Aqui estão algumas sugestões:

CDBs (Certificados de Depósito Bancário): apresentam boa flexibilidade e rendem mais do que a poupança. São protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos.

apresentam boa flexibilidade e rendem mais do que a poupança. São protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos. LCIs e LCAs (Letras de Crédito): isentas de Imposto de Renda, rendem acima da média e são indicadas para quem busca segurança com bom retorno.

isentas de Imposto de Renda, rendem acima da média e são indicadas para quem busca segurança com bom retorno. Títulos do Tesouro Direto: são considerados seguros e oferecem opções para proteger contra inflação ou garantir taxas fixas de rendimento.

Enfim, cada alternativa tem características diferentes e pode atender a perfis variados de investidores. Avaliar os objetivos financeiros e o nível de segurança desejado ajuda na escolha mais adequada.