Fale como um nativo! 6 sites que vão te ajudar a turbinar o inglês fluente. Vem ver

Aprender inglês pela internet se tornou uma realidade acessível para muitas pessoas.

Em um mundo cada vez mais globalizado, dominar a língua inglesa é fundamental, tanto para o desenvolvimento profissional quanto para a ampliação das oportunidades de comunicação. No entanto, é importante encontrar as ferramentas certas que facilitem esse processo e tornem o aprendizado mais eficiente.

A boa notícia é que existem várias plataformas online que oferecem recursos gratuitos e com certificação, permitindo que os brasileiros aprendam o idioma de forma prática e acessível. Com essas opções, os usuários podem aprender no seu próprio ritmo, em qualquer lugar e a qualquer hora, adequando-se às suas necessidades individuais.

Além disso, muitas dessas plataformas contam com métodos interativos, que vão da gramática básica à prática avançada de conversação. Apresentamos seis dos melhores sites que podem ajudar você a se tornar fluente em inglês. Se você está ansioso para dar um passo à frente em sua jornada de aprendizado, confira as opções a seguir.

1. Duolingo: aprendizado gamificado

Um dos aplicativos mais populares para aprender inglês é o Duolingo. Com sua abordagem gamificada, a plataforma torna o aprendizado muito mais divertido e envolvente. Cada lição é estruturada como um pequeno jogo, o que ajuda a manter os usuários motivados.

O Duolingo permite que você desenvolva habilidades em leitura, escrita, audição e fala, através de exercícios curtos e diretos. Outro ponto positivo é a flexibilidade do aplicativo, que está disponível para desktop e dispositivos móveis. Dessa forma, é possível estudar em qualquer lugar e a qualquer momento, adaptando o aprendizado à sua rotina.

Se você deseja explorar o Duolingo, visite: (https://pt.duolingo.com/)

2. Coursera: educação de alto nível

A Coursera é uma plataforma de educação online que oferece cursos de universidades e instituições renomadas em todo o mundo. Entre as diversas opções, há cursos específicos para aprender inglês, que são estruturados e possuem conteúdo de alta qualidade.

Embora alguns cursos sejam pagos, a Coursera oferece a opção de auditoria gratuita. Isso significa que os usuários podem acessar o material sem custo, tornando-a uma escolha excelente para quem busca um aprendizado mais formal e acadêmico no idioma. A plataforma proporciona a oportunidade de aprender com especialistas de várias áreas.

Para conhecer mais sobre a Coursera, acesse: (https://www.coursera.org/)

3. edX: aprendizado de qualidade

Outra opção bastante recomendada é a edX, uma plataforma que oferece uma variedade de cursos online, inclusive de inglês, de forma gratuita. Em parceria com universidades de renome, como Harvard e MIT, a edX disponibiliza cursos que atendem a diferentes níveis de proficiência.

A plataforma inclui vídeos explicativos, exercícios práticos e fóruns de discussão, proporcionando uma experiência de aprendizado completa e interativa. Assim como a Coursera, os usuários podem auditar cursos sem custos, o que torna o aprendizado mais acessível.

Para mais informações, confira: (https://www.edx.org/)

4. BBC Learning English: recursos confiáveis

A BBC Learning English é uma das fontes mais respeitadas para quem deseja aprender inglês. Com uma ampla gama de conteúdos gratuitos, a plataforma oferece vídeos, áudios, quizzes e artigos que abordam diversos aspectos do idioma, como gramática, vocabulário e pronúncia.

Os materiais são elaborados por especialistas da BBC, garantindo a qualidade e a relevância do conteúdo. Essa plataforma é ideal para aqueles que buscam aprender inglês com recursos diversificados e bem estruturados, facilitando a absorção do conhecimento.

Descubra mais em: (https://www.bbc.co.uk/learningenglish/)

5. Memrise: técnicas de memorização

O Memrise se destaca por utilizar técnicas de memorização que tornam o aprendizado de inglês eficaz. Através de lições interativas que incluem vídeos de falantes nativos e jogos, a plataforma auxilia na fixação de vocabulário e na melhoria da compreensão do idioma.

Os cursos no Memrise são desenvolvidos tanto por especialistas quanto pela comunidade de usuários, resultando em uma abordagem dinâmica e envolvente. Com essa plataforma, o aprendizado se torna uma experiência mais rica e interativa.

Para começar a usar o Memrise, acesse: (https://www.memrise.com/pt-br/)

6. Busuu: aprendizado social

Por último, mas não menos importante, o Busuu oferece uma abordagem social para o aprendizado de inglês. A plataforma permite a interação com falantes nativos, além de contar com ferramentas de correção em tempo real.

Na versão gratuita, o Busuu disponibiliza lições básicas, testes de nível e feedback de outros usuários. Isso proporciona uma experiência de aprendizado que vai além dos exercícios tradicionais, permitindo que você pratique o idioma com uma comunidade global.

Conheça mais sobre o Busuu em: (https://www.busuu.com/pt)

Essas seis plataformas são apenas algumas das opções disponíveis para quem deseja aprimorar suas habilidades em inglês. Com o acesso à internet, o aprendizado do idioma se tornou mais acessível e dinâmico. Aproveite as oportunidades oferecidas por essas ferramentas e inicie sua jornada rumo à fluência no inglês.

