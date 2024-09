iPhone trancado! Apple lançará novo recurso que vai travar tudo no seu aparelho; entenda

O iOS 18 trará mudanças significativas para a privacidade no iPhone. Veja como o novo recurso de bloqueio e ocultação de apps vai aumentar a segurança.

Com o lançamento do iOS 18, os usuários de iPhone agora terão mais controle sobre sua privacidade e segurança. O novo sistema permite que você trave e oculte aplicativos, o que dificultará o acesso de terceiros e irá garantir que suas informações permaneçam protegidas.

A Apple está focada em proporcionar uma experiência mais segura e personalizada com essa novidade, que já está disponível para modelos de iPhone compatíveis.

Esse novo recurso possibilita que os aplicativos só possam ser acessados por meio do Face ID ou Touch ID, o que significa que apenas o proprietário do dispositivo poderá abrir os apps selecionados. Além disso, os aplicativos ocultos são movidos para a pasta “Ocultos” na Biblioteca de Apps. Saiba mais!

Com o iOS 18, a Apple adicionou novos recursos para trancar e ocultar aplicativos no iPhone. Saiba como essas atualizações impactam a privacidade.

Como trancar aplicativos no iPhone com o iOS 18?

Agora, os usuários podem trancar qualquer aplicativo com poucos toques. Ao bloquear um app, ele só poderá ser aberto com a verificação de Face ID ou Touch ID. Veja como fazer:

Pressione o ícone do aplicativo que deseja trancar e segure por alguns segundos.

que deseja trancar e segure por alguns segundos. Selecione a opção “Exigir Face ID”. A partir desse momento, o aplicativo estará bloqueado e só poderá ser acessado com a sua biometria.

Como ocultar aplicativos no iPhone?

Além de bloquear, o iOS 18 também permite ocultar aplicativos. Isso pode ser útil para manter apps mais discretos fora da vista de outras pessoas. Siga os passos para ocultar um app:

Pressione o ícone do aplicativo que deseja ocultar e selecione “Exigir Face ID”.

que deseja ocultar e selecione “Exigir Face ID”. Toque em “Ocultar e Exigir Face ID” .

. Confirme a ação tocando em “Ocultar App”. Agora, o aplicativo estará oculto na seção “Ocultos” da Biblioteca de Apps.

Caso você queira desocultar um aplicativo, basta repetir o processo e selecionar a opção “Não Exigir Face ID”.

Outras novidades do iOS 18

Além das funções de bloqueio e ocultação de aplicativos, o iOS 18 traz outras melhorias significativas. Uma das grandes novidades é o RecoveryOS, que permite restaurar o sistema do iPhone sem a necessidade de conectá-lo a um computador.

Com o RecoveryOS, basta encostar o iPhone 16 em outro dispositivo com iOS 18 ou iPadOS 18 para que o sistema detecte o problema e inicie a restauração do aparelho de forma sem fio.

A nova função elimina a dependência de cabos USB e computadores para recuperar o software, facilitando a vida dos usuários.

Como funciona o RecoveryOS?

Encoste o iPhone com problema em outro iPhone ou iPad que tenha o iOS 18 ou iPadOS 18.

que tenha o iOS 18 ou iPadOS 18. O sistema irá detectar automaticamente a falha e baixar a versão mais recente do iOS para o dispositivo afetado.

e baixar a versão mais recente do iOS para o dispositivo afetado. A transferência será feita sem fio, permitindo que o iPhone com problema seja restaurado sem a necessidade de um computador.

Embora o processo possa ser um pouco mais demorado do que o tradicional, ele é muito eficiente e torna a restauração mais acessível.

Para garantir essa funcionalidade, os novos iPhones contam com uma partição dedicada exclusivamente à recuperação, que gerencia todo o processo, mesmo que a partição principal do sistema esteja corrompida.

E os novos iPhones?

Os novos iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro Max virão com o iOS 18 de fábrica, trazendo todas essas novidades já integradas.

A restauração sem fio é uma das grandes inovações, mas as novas opções de personalização e segurança também fazem parte do pacote.

