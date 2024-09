Descubra se o seu celular ficará sem Whatsapp! Confira a lista completa

Os aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, frequentemente passam por atualizações para melhorar recursos e garantir a segurança dos usuários.

Com a constante evolução dos softwares, alguns dispositivos ficam desatualizados e não conseguem acompanhar as novas versões. O WhatsApp anunciou que, a partir deste mês, diversos modelos de celulares não serão mais compatíveis com o aplicativo.

Essa incompatibilidade surge porque esses aparelhos não conseguem receber as atualizações essenciais de segurança e funcionalidade. Consequentemente, os usuários desses modelos enfrentarão a interrupção do serviço.

Portanto, quem possui um desses dispositivos precisará de um aparelho mais moderno para continuar utilizando o WhatsApp sem problemas.

Atualizações e Compatibilidade

O WhatsApp, que pertence ao conglomerado Meta, atualiza suas versões para incorporar novos recursos e melhorar a segurança. Essa prática é crucial para manter o aplicativo funcionando de maneira eficiente e segura. No entanto, conforme os dispositivos envelhecem, eles podem não ser mais compatíveis com as atualizações mais recentes.

O Centro de Ajuda do WhatsApp confirmou que a partir de julho, alguns modelos de celulares com sistemas operacionais antigos não poderão mais usar o aplicativo. Isso ocorre porque esses aparelhos não conseguem mais suportar as atualizações de segurança e mudanças de software necessárias.

Atualmente, o WhatsApp é compatível com dispositivos que rodam Android OS 5.0 ou versões posteriores, iOS 12 ou versões superiores, e KaiOS 2.5.0 ou posteriores, que incluem modelos JioPhone e JioPhone 2. Portanto, se o seu aparelho estiver utilizando um sistema operacional mais antigo, você pode enfrentar problemas com a funcionalidade do aplicativo.

Como atualizar seu dispositivo

Para evitar que o WhatsApp pare de funcionar, é importante garantir que o sistema operacional do seu dispositivo esteja atualizado. Os usuários receberão uma notificação do WhatsApp caso seu sistema operacional esteja desatualizado.

Para os dispositivos Android, você pode verificar atualizações acessando as configurações do celular, navegando até a seção “Sistema” e selecionando “Atualizações de Software”. No caso dos dispositivos iOS, vá para “Ajustes”, selecione “Geral”, depois “Atualização de Software” e ative a opção “Baixar Atualizações de iOS”.

Se o seu dispositivo não suporta a atualização mais recente do sistema operacional, o WhatsApp deixará de funcionar. Isso significa que funções essenciais como envio de mensagens, realização de chamadas e compartilhamento de fotos e vídeos serão interrompidas.

Modelos que não serão mais compatíveis

Os seguintes modelos de celulares não suportarão mais o WhatsApp após a atualização:

Samsung : Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Trend Lite.

: Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Trend Lite. LG : LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus F6.

: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus F6. iPhone : iPhone SE, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S Plus.

: iPhone SE, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S Plus. Outros: Alcatel Go Flip 2, Grand S Flex, Grand Memo, Xperia M.

Como isso afeta os usuários e as alternativas

Se seu dispositivo está na lista dos incompatíveis, você precisará atualizar para um modelo mais recente para usar o WhatsApp sem interrupções. Embora a troca de aparelho possa ser incômoda, ela é crucial para manter a continuidade do serviço e a segurança das suas comunicações.

Atualizar seu dispositivo garante que você tenha acesso às versões mais recentes do aplicativo e às melhorias de segurança. A transição para um novo aparelho assegura que você continue aproveitando todos os recursos e a proteção oferecida pelo WhatsApp.

Manter seu dispositivo atualizado com as últimas versões do sistema operacional é essencial. Isso permite que você continue usando o WhatsApp de forma segura e eficiente, evitando problemas com a compatibilidade de software.

