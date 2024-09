25 mil vagas são anunciadas no programa CNH Popular; veja como se inscrever

O programa CNH Popular oferece 25 mil vagas gratuitas para quem deseja tirar a habilitação em 2024. Veja os critérios e como se inscrever online.

O programa CNH Popular está de volta com uma nova edição em 2024, oferecendo 25 mil vagas para quem deseja obter a carteira de motorista de forma gratuita, facilitando o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (moto) e B (carro).

O programa é uma grande oportunidade para aqueles que sempre sonharam em se habilitar, mas enfrentam dificuldades financeiras para custear o processo. O lançamento oficial da edição 2024 do CNH Popular acontecerá em breve.

Beneficiários da edição anterior que concluíram o processo e foram aprovados nos exames também receberão suas habilitações na cerimônia. As inscrições para o programa serão feitas exclusivamente pela internet, diretamente na página oficial do Detran, e seguem até o preenchimento das vagas. Saiba mais!

Novas vagas abertas no CNH Popular: 25 mil carteiras de motorista gratuitas estão disponíveis. Confira quem pode participar e como garantir sua vaga. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem pode participar do CNH Popular?

Para participar do programa CNH Popular, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo do Ceará. O principal objetivo é beneficiar pessoas de baixa renda e garantir que aqueles que realmente precisam tenham acesso à carteira de habilitação sem custos. Veja quem pode participar:

Beneficiários do Bolsa Família ;

; Pessoas com deficiência ;

; Egressos do sistema penitenciário ;

; Estudantes da rede pública com bom desempenho escolar, matriculados há mais de seis meses;

com bom desempenho escolar, matriculados há mais de seis meses; Residentes do Estado do Ceará com comprovação de endereço.

Além desses requisitos, o candidato precisa ser maior de 18 anos, alfabetizado, possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) e não ter impedimentos judiciais para a obtenção da habilitação. Caso o interessado atenda a todos os critérios, ele poderá se inscrever e aguardar a análise da documentação pelo Detran.

Como se inscrever no CNH Popular?

O processo de inscrição no programa CNH Popular é totalmente online e feito através do site do Detran-CE. O interessado deve acessar a página, preencher o formulário com as informações solicitadas e anexar os documentos exigidos.

Após a inscrição, os dados serão analisados pelo Detran, que verificará se o candidato atende a todos os requisitos.

Após a análise e aprovação da inscrição, o próximo passo é o agendamento da clínica médica e da autoescola, onde o candidato deverá realizar os exames médicos e psicológicos. Em seguida, ele poderá iniciar as aulas teóricas e práticas necessárias para a obtenção da CNH.

Quais documentos são necessários?

Para realizar a inscrição no programa CNH Popular, é preciso apresentar alguns documentos específicos. Confira a lista dos principais documentos exigidos:

Cadastro no site do Detran-CE ;

; CPF ;

; Comprovante de residência em nome do condutor ou declaração de residência;

em nome do condutor ou declaração de residência; Documento de identidade ou equivalente;

ou equivalente; Declaração do CRAS , comprovando ser beneficiário do Bolsa Família (quando aplicável);

, comprovando ser beneficiário do Bolsa Família (quando aplicável); Atestado médico com CID (para portadores de deficiência);

(para portadores de deficiência); Declaração da Secretaria de Segurança Pública, confirmando ser egresso do sistema prisional (quando aplicável).

É importante que todos os documentos estejam atualizados e devidamente preenchidos, pois qualquer inconsistência pode atrasar o processo de inscrição e análise.

Vagas e distribuição

Das 25 mil vagas oferecidas pelo programa CNH Popular, 5 mil serão destinadas aos moradores da capital, Fortaleza, e as outras 20 mil serão distribuídas entre os demais 183 municípios do Ceará.

O programa é uma excelente oportunidade para quem busca qualificação e mobilidade, já que a CNH é um documento essencial para muitas atividades profissionais. A habilitação também facilita a inserção no mercado de trabalho, abrindo portas para novas oportunidades.

Se você atende aos critérios e deseja participar, não perca tempo. Acesse o site do Detran-CE ( https://www.detran.ce.gov.br/ ), faça sua inscrição e fique atento às próximas etapas.

