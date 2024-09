Setembro também é mês do FGTS! Novos saques estão liberados e trabalhadores fazem a festa

O saque-aniversário do FGTS está liberado para trabalhadores nascidos em setembro. Veja como solicitar e quais valores podem ser retirados até novembro.

Em setembro, o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) volta a ser uma oportunidade para muitos trabalhadores brasileiros. A liberação dos valores é uma boa notícia, com os saques autorizados até o final de novembro, o que pode ajudar a quitar dívidas ou realizar planos pessoais.

A modalidade de saque-aniversário permite que o trabalhador tenha acesso a uma parte do saldo do FGTS todos os anos. No entanto, é importante lembrar que optar por esse tipo de saque pode ter implicações em caso de demissão sem justa causa, já que o acesso ao saldo total do FGTS é limitado nesse tipo de situação.

Se você está entre os que podem sacar o FGTS em setembro, é importante entender como funciona o processo, as vantagens dessa escolha e os cuidados necessários para evitar problemas futuros. Veja a seguir como solicitar o saque e os valores disponíveis para retirada.

Como solicitar os saques do FGTS em setembro?

Para aqueles que desejam aproveitar a oportunidade de retirar uma parte do saldo do FGTS, o processo é simples e pode ser feito de forma totalmente digital.

Utilizando o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS, é possível acessar a modalidade saque-aniversário e solicitar a liberação do valor correspondente.

O trabalhador precisa realizar o cadastro no aplicativo, informando seus dados pessoais e optando pela modalidade de saque-aniversário.

Ao fazer isso, ele estará vinculado a essa modalidade por um período mínimo de 24 meses, o que significa que poderá fazer o saque anualmente, mas terá limitações em caso de demissão sem justa causa.

Veja o passo a passo para solicitar o saque:

Baixar o aplicativo do FGTS e realizar o login com sua conta da Caixa;

e realizar o login com sua conta da Caixa; Selecionar a opção “Saque Aniversário” ;

; Confirmar a solicitação e aguardar a liberação dos valores.

Quanto você pode sacar?

O valor que cada trabalhador pode sacar do FGTS é calculado com base no saldo disponível na conta. Existem faixas de saldo que determinam a porcentagem liberada para o saque, além de uma parcela adicional que é somada ao valor total. Veja como funciona:

Até R$ 500 de saldo : 50% de saque, sem parcela adicional.

: 50% de saque, sem parcela adicional. De R$ 500,01 até R$ 1 mil : 40% de saque, com uma parcela adicional de R$ 50.

: 40% de saque, com uma parcela adicional de R$ 50. De R$ 1.000,01 até R$ 5 mil : 30% de saque, com uma parcela adicional de R$ 150.

: 30% de saque, com uma parcela adicional de R$ 150. De R$ 5.000,01 até R$ 10 mil : 20% de saque, com uma parcela adicional de R$ 650.

: 20% de saque, com uma parcela adicional de R$ 650. De R$ 10.000,01 até R$ 15 mil : 15% de saque, com uma parcela adicional de R$ 1.150.

: 15% de saque, com uma parcela adicional de R$ 1.150. De R$ 15.000,01 até R$ 20 mil : 10% de saque, com uma parcela adicional de R$ 1.900.

: 10% de saque, com uma parcela adicional de R$ 1.900. Acima de R$ 20.000,01: 5% de saque, com uma parcela adicional de R$ 2.900.

Calendário do saque-aniversário 2024

O saque-aniversário segue um calendário específico, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Para quem nasceu em setembro, o período de saques vai até 30 de novembro de 2024. Veja as datas para outros meses:

Janeiro : de 02 de janeiro a 29 de março de 2024;

: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024; Fevereiro : de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024;

: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024; Março : de 01 de março a 31 de maio de 2024;

: de 01 de março a 31 de maio de 2024; Abril : de 01 de abril a 28 de junho de 2024;

: de 01 de abril a 28 de junho de 2024; Maio : de 01 de maio a 31 de julho de 2024;

: de 01 de maio a 31 de julho de 2024; Junho : de 03 de junho a 30 de agosto de 2024;

: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024; Julho : de 01 de julho a 30 de setembro de 2024;

: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024; Agosto : de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024;

: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024; Setembro : de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024;

: de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024; Outubro : de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024;

: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024; Novembro : de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025;

: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025; Dezembro: de 02 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025.

Principais vantagens do saque-aniversário

O saque-aniversário oferece algumas vantagens significativas para quem deseja acessar parte do saldo do FGTS de forma recorrente. Entre elas estão:

Liberdade de acesso aos valores : permite ao trabalhador utilizar o saldo conforme suas necessidades, sem esperar por uma demissão ou outras situações específicas.

: permite ao trabalhador utilizar o saldo conforme suas necessidades, sem esperar por uma demissão ou outras situações específicas. Saque anual garantido : o trabalhador tem a opção de sacar uma parte do saldo todos os anos, no mês de seu aniversário.

: o trabalhador tem a opção de sacar uma parte do saldo todos os anos, no mês de seu aniversário. Planejamento financeiro: a modalidade facilita o planejamento, já que o trabalhador sabe quando e quanto poderá sacar a cada ano.

