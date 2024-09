CNH popular abre mais de 24,9 mil vagas para tirar habilitação gratuita pelo governo

O Governo do Estado anunciou nesta quinta-feira, 12 de setembro, a edição 2024 do Programa CNH Popular, uma iniciativa destinada a oferecer habilitações gratuitas à população de baixa renda.

O lançamento oficial aconteceu no posto de atendimento do Detran. O programa tem como objetivo facilitar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, promovendo inclusão social e ampliando as oportunidades de trabalho para os beneficiários.

Abriu novo processo seletivo no programa de CNH Popular com mais de 24 mil vagas. Veja os detalhes do programa – foto: noticiadamanha.com.br.

Quem pode se inscrever e como funciona a CNH Popular?

O Programa CNH Popular 2024 oferece um total de 25 mil vagas para habilitação nas categorias A (moto) e B (carro). Destas, 5 mil vagas estão destinadas à capital, Fortaleza, enquanto as outras 20 mil serão distribuídas entre os 183 municípios do interior do estado.

O processo de inscrição é totalmente online, e os interessados já podem se candidatar por meio do site oficial do Detran-CE.

Para participar, o candidato deve ser beneficiário do Programa Bolsa Família, do Governo Federal. Essa é uma condição essencial para se qualificar ao benefício, que é totalmente custeado pelo Governo do Estado, sem nenhuma cobrança de taxas.

Além disso, todos os custos relacionados aos exames médicos, aulas teóricas e práticas e a emissão da carteira são arcados pelo programa.

Os inscritos precisam acompanhar o andamento do processo diretamente no portal do Detran-CE, onde serão divulgadas as etapas e os procedimentos que devem ser seguidos até a obtenção da habilitação.

Transparência e segurança no processo

Durante a cerimônia de lançamento, Michel Mourão, superintendente do Detran-CE, fez questão de reforçar a transparência e a gratuidade total do programa. Ele alertou os cidadãos sobre possíveis tentativas de fraudes e ressaltou que o órgão não envia cobranças por e-mail ou SMS.

“O Detran não envia boletos ou qualquer tipo de cobrança relacionada à CNH Popular. Esse é um benefício 100% custeado pelo Governo do Ceará, e os cidadãos não pagam nada para ter acesso ao serviço”, esclareceu Mourão.

Você precisa saber disso:

Entrega de habilitações da Edição 2023; como foi

Na mesma solenidade, beneficiários da edição anterior, realizada em 2023, que concluíram o processo e foram aprovados nos exames, receberam suas carteiras de habilitação.

Esse gesto simbólico reforçou a importância do programa na vida dos cearenses, mostrando como a iniciativa tem transformado a realidade de muitas famílias, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

Além da habilitação gratuita, os participantes que optarem pela categoria A, que habilita para condução de motocicletas, receberão um capacete gratuito como parte do programa. Esse equipamento é fundamental para a segurança dos condutores e faz parte de uma política estadual voltada para a redução de acidentes de trânsito, especialmente envolvendo motocicletas.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, que também esteve presente no evento, destacou a importância do uso de capacetes para salvar vidas e evitar tragédias.

Ele reforçou que muitos dos acidentes de moto que resultam em internações e cirurgias graves poderiam ser evitados se os motociclistas usassem o capacete de forma regular. “Grande parte da nossa fila de cirurgia ortopédica é de vítimas de acidentes de moto. Podemos salvar muitas vidas com o uso do capacete”, afirmou o governador.

O Programa CNH Popular é uma iniciativa de grande impacto social e econômico. Além de oferecer habilitação gratuita para pessoas de baixa renda, ele amplia as oportunidades de emprego, especialmente em áreas onde a carteira de habilitação é um pré-requisito para contratação, como no setor de transportes e serviços de entrega.

Ao facilitar o acesso à CNH, o programa também contribui para a segurança no trânsito, já que garante que os motoristas estejam devidamente treinados e habilitados, reduzindo assim o número de acidentes causados por condutores inexperientes ou sem habilitação.

Como se candidatar ao CNH Popular 2024

Os interessados em participar do Programa CNH Popular 2024 devem acessar o site oficial do Detran-CE e realizar a inscrição, preenchendo todos os requisitos exigidos, como ser beneficiário do Bolsa Família.

O processo de seleção será conduzido de maneira transparente, e os candidatos devem acompanhar o cronograma das etapas pelo portal.

Com a nova edição do programa, o Governo do Ceará reforça seu compromisso com a inclusão social e a promoção de oportunidades para todos os cidadãos, proporcionando um benefício que vai além da simples obtenção da habilitação. É uma chance de melhorar a qualidade de vida, abrindo portas para novas oportunidades no mercado de trabalho.

Essa é uma oportunidade única para quem sempre sonhou em ter sua habilitação, mas não tinha condições financeiras de arcar com os custos. Se você se enquadra nos requisitos, não perca tempo e faça sua inscrição agora mesmo!