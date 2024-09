Fim do mistério! Meta anuncia novo visual do WhatsApp; “vamos garantir a melhor experiência possível”

Meta anuncia novo visual do WhatsApp com integração de outros aplicativos de mensagens. Veja quem terá acesso primeiro e quais as principais mudanças.

Após meses de expectativa, a Meta finalmente revelou detalhes sobre o novo visual do WhatsApp, que promete trazer mudanças para melhorar a experiência dos usuários. As novidades incluem um design repaginado e a integração com outros aplicativos de mensagens, algo que a comunidade vinha aguardando há algum tempo.

De acordo com a Meta, o novo visual foi desenvolvido pensando em tornar a interface mais intuitiva, sem comprometer as funcionalidades já conhecidas e queridas pelos usuários. A companhia também garantiu que o foco da atualização é oferecer a melhor experiência possível.

Apesar do entusiasmo gerado pelo anúncio, a nova versão será liberada de forma gradual. Mais detalhes sobre o aplicativo de mensagens mais famoso do mundo você confere a seguir. Acompanhe!

WhatsApp ganha novo visual e integração com outros serviços de mensagens. Atualização será lançada gradualmente na União Europeia antes de chegar a outros países. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que muda com o novo visual do WhatsApp?

Uma das principais mudanças anunciadas pela Meta para o WhatsApp é a possibilidade de integrar mensagens de outros aplicativos de chat diretamente na plataforma.

Em síntese, significa que, em vez de usar múltiplos apps para se comunicar, os usuários poderão concentrar todas as suas conversas em um único lugar.

Outro destaque é que, embora o novo visual traga novidades significativas, a interface básica das conversas permanecerá familiar para quem já utiliza o WhatsApp.

A Meta foi cuidadosa em manter a simplicidade que faz do WhatsApp um dos mensageiros mais populares do mundo, enquanto adiciona novos recursos que expandem suas funcionalidades. Entre essas melhorias, estão:

reações a mensagens;

respostas diretas com citações; e

indicadores de quando alguém está digitando.

Esse novo visual foi desenvolvido ao longo de seis meses, e a empresa admite que ainda há ajustes a serem feitos, mas o foco é garantir uma experiência de alta qualidade e segurança para todos os usuários.

Quem terá acesso ao novo recurso?

Embora muitos estejam ansiosos para testar o novo visual do WhatsApp, a atualização inicialmente será lançada apenas para usuários da União Europeia.

A saber, isso acontece porque a região impôs regras mais rígidas contra práticas monopolistas, por meio da Lei dos Mercados Digitais.

Na prática, essa legislação obriga empresas como a Meta a permitir a interoperabilidade entre diferentes serviços de mensagens, facilitando a escolha dos usuários.

A Meta ainda não confirmou quando a atualização estará disponível globalmente, mas o lançamento será gradual. Na Europa, os usuários poderão escolher entre duas interfaces:

uma que reúne todas as conversas de diferentes aplicativos em um único lugar; e

outra que mantém uma lista separada de chats do WhatsApp e de outros serviços.

