Beneficiários do Bolsa Família receberão acréscimo de R$ 160 em setembro: “veja a lista”

Em setembro de 2024, os beneficiários do Bolsa Família contarão com uma novidade que promete aliviar o orçamento das famílias. Um adicional de R$ 160 será incorporado ao valor mensal do benefício, aumentando a quantia recebida pelos contemplados.

Essa mudança ocorre devido ao encerramento dos descontos referentes aos empréstimos contratados durante o período do Auxílio Brasil, o que permitirá a muitas famílias voltar a receber o valor integral do programa social.

O acréscimo será um alívio bem-vindo, especialmente para aquelas famílias que dependem do benefício para despesas básicas, como alimentação e saúde. A expectativa é de que o valor seja essencial para equilibrar o orçamento doméstico em um cenário de alta de preços.

Chegou a hora de comemorar, se você está na lista daqueles que foram contemplados com o adicional de R$ 160 do Bolsa Família

Entenda o adicional de R$ 160 no Bolsa Família

O aumento de R$ 160 se deve ao fim das parcelas de empréstimos contratados por muitos beneficiários durante o período do Auxílio Brasil. Na época, vários contemplados pelo programa optaram por solicitar empréstimos consignados, cujos valores eram descontados diretamente do benefício mensal. Esses descontos reduziam o valor recebido por muitas famílias, que, em vez dos R$ 600 integrais do Bolsa Família, recebiam R$ 440.

Agora, entre setembro e novembro de 2024, esses descontos chegarão ao fim para milhares de famílias, resultando no retorno ao valor total do benefício. Isso significa que muitas famílias que ainda estavam pagando os empréstimos terão um alívio financeiro e poderão contar com os R$ 160 a mais, além do valor base.

Quem terá direito ao valor adicional?

O benefício extra não será exclusivo a um grupo específico, mas sim destinado às famílias que haviam contratado empréstimos e que estavam tendo os descontos aplicados. À medida que as parcelas dos empréstimos forem quitadas, o valor recebido por essas famílias será reajustado, de modo que todas elas voltem a receber o valor completo do Bolsa Família.

Aqueles que não contrataram o empréstimo durante o período do Auxílio Brasil já estavam recebendo o valor integral e, por isso, não terão acréscimos adicionais. No entanto, vale lembrar que as famílias com crianças, adolescentes e gestantes já recebem complementos no benefício, conforme as regras vigentes do programa.

Como consultar o status das parcelas e o valor do benefício

Para verificar se o desconto ainda está sendo aplicado ou se já foi finalizado, os beneficiários podem consultar o aplicativo CadÚnico. Nele, é possível conferir um histórico detalhado dos pagamentos e o saldo atual do benefício. Basta acessar a seção “Meus Benefícios” dentro do aplicativo para visualizar as informações atualizadas.

É importante lembrar que aplicativos como o Caixa Tem, que também são amplamente utilizados pelos beneficiários do Bolsa Família, não fornecem essas informações específicas sobre o status das parcelas dos empréstimos.

Calendário de pagamento de setembro de 2024 no Bolsa Família

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para setembro de 2024 já foi divulgado e segue o cronograma tradicional, que organiza os repasses com base no NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Esse sistema escalonado tem como objetivo evitar sobrecargas no sistema e garantir que os pagamentos sejam feitos de forma organizada.

Confira abaixo as datas de pagamento de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1: 18 de setembro

NIS final 2: 19 de setembro

NIS final 3: 20 de setembro

NIS final 4: 23 de setembro

NIS final 5: 24 de setembro

NIS final 6: 25 de setembro

NIS final 7: 26 de setembro

NIS final 8: 27 de setembro

NIS final 9: 30 de setembro

NIS final 0: 01 de outubro

Os valores serão depositados automaticamente nas contas dos beneficiários na data correspondente ao seu NIS. Aqueles que optarem por retirar o valor em agências bancárias ou lotéricas podem fazê-lo nos dias seguintes, respeitando o calendário.

Como essas mudanças impactam os beneficiários?

O fim dos descontos referentes aos empréstimos e o consequente aumento de R$ 160 no valor recebido pelo Bolsa Família traz um impacto significativo na renda de muitas famílias brasileiras. Esse acréscimo será fundamental para garantir maior segurança alimentar e ajudar com outras despesas, como contas de água, luz e gás.

Além disso, o término dessas parcelas pode representar uma oportunidade para muitas famílias reorganizarem suas finanças, evitando novos endividamentos e buscando formas de gerir melhor o orçamento.

Essas mudanças reforçam o compromisso do governo em fortalecer o programa social e garantir que os beneficiários tenham acesso aos recursos necessários para viver com mais dignidade e segurança. O Bolsa Família, que é um dos principais programas de transferência de renda do país, continua a desempenhar um papel crucial na luta contra a pobreza e na promoção do bem-estar social.

Fique atento às atualizações

Beneficiários devem estar atentos às notificações e comunicados do governo sobre o Bolsa Família. As informações sobre o benefício, bem como possíveis mudanças futuras, são divulgadas regularmente pelos canais oficiais, como o aplicativo CadÚnico, o site da Caixa Econômica Federal e o site oficial do Bolsa Família.

Essas atualizações são importantes para que os beneficiários fiquem cientes de seus direitos e saibam como proceder em caso de dúvidas ou problemas com os repasses.