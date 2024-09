Compre sua casa com o FGTS do futuro: confira HOJE (10/09) os detalhes

O FGTS do Futuro é uma nova iniciativa lançada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em abril, com o objetivo de facilitar a aquisição de imóveis.

Este programa inovador permite que trabalhadores com renda de até R$ 2.640 usem suas contribuições futuras do FGTS para obter financiamento habitacional, oferecendo acesso ao benefício em até 15 dias.

O FGTS do Futuro, aprovado pelo Conselho Curador, visa ampliar o acesso à moradia para famílias de baixa renda pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ele permite usar contribuições futuras do empregador como comprovação de renda, facilitando a aquisição de imóveis por até 120 meses.

A modalidade FGTS do Futuro simplifica a contratação de crédito habitacional, permitindo autorização dos recursos futuros pelo aplicativo do FGTS. O banco avalia a capacidade de pagamento, e os valores ficam bloqueados até a quitação da dívida do financiamento.

Como garantir mais facilidade no financiamento habitacional e reduzir o saldo devedor

A escolha pelo FGTS do Futuro deve ser feita na contratação do financiamento e é exclusiva do trabalhador. Se não optar por essa modalidade, ainda poderá usar os recursos da conta vinculada do FGTS. Porém, os valores atrelados ao financiamento não estarão disponíveis para saque em caso de demissão, exceto a multa de 40%.

Famílias com renda de até R$ 4.400 podem usar o FGTS do Futuro, que desconta os depósitos mensais para pagar prestações e reduzir o saldo devedor do imóvel.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, um trabalhador com renda de R$ 2.000 mensais poderá financiar um imóvel com uma prestação de R$ 440. Utilizando o FGTS Futuro, mais R$ 160 serão incorporados à prestação, elevando o valor total para R$ 600, sem que o trabalhador precise desembolsar mais dinheiro do próprio bolso.

Como o FGTS do futuro pode aumentar sua capacidade de financiamento imobiliário em até R$ 600 por mês

Na prática, um trabalhador com renda de R$ 2.000 mensais atualmente consegue financiar um imóvel com uma prestação de cerca de R$ 450. Com a inclusão dos depósitos mensais de R$ 160 no FGTS, a capacidade de pagamento aumentaria para aproximadamente R$ 600.

Em vez de optar anualmente pelo uso do fundo para o pagamento das parcelas, o trabalhador autoriza o bloqueio desses valores para a quitação da prestação no futuro.

O texto do FGTS do Futuro será apresentado ao Conselho Curador em setembro, com previsão de implementação em 120 dias. Se aprovado, os financiamentos começarão em 2023, e a expectativa é de que 80 mil unidades sejam financiadas no primeiro ano. Entretanto, os detalhes finais ainda dependem da aprovação do Conselho Curador.

FGTS do futuro: mais do que casas, use para reformas, terrenos e imóveis comerciais

O FGTS do Futuro não se limita à compra de imóveis residenciais. O programa também pode ser utilizado para a compra de imóveis comerciais, reformas ou ampliações de imóveis existentes, aquisição de terrenos, compra de materiais de construção e até mesmo para a aquisição de imóveis residenciais para familiares, dependentes ou outras pessoas.

Com essa nova modalidade, o FGTS do Futuro promete facilitar o acesso à moradia para milhares de brasileiros, tornando o processo de financiamento mais acessível e eficiente.

