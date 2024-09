Pagar internet é coisa do passado! Clientes Nubank agora têm acesso 100% gratuito a web

Nubank oferece 10GB de internet gratuita para clientes. Veja como aproveitar o benefício em viagens internacionais e manter-se conectado.

O Nubank, conhecido por suas inovações e benefícios aos clientes, acaba de lançar uma novidade que promete transformar a experiência de seus usuários. A fintech, que já se consolidou como uma das maiores do Brasil, está oferecendo um benefício exclusivo para aqueles que possuem o cartão Nubank.

A saber, a ideia é garantir que os usuários permaneçam conectados, sem ter que se preocupar com a contratação de planos de internet em outros países. E o melhor de tudo: o acesso é totalmente gratuito, tornando a experiência ainda mais prática e econômica.

Nas linhas abaixo, vamos explicar como funciona esse novo benefício do Nubank, quem pode aproveitá-lo e quais são os passos necessários para garantir o acesso à internet gratuita. Se você é cliente do Nubank ou está pensando em se tornar um, essa pode ser a oportunidade perfeita. Veja!

Clientes Nubank agora têm acesso a internet gratuita em mais de 130 países. Saiba como ativar o benefício pelo aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem pode acessar a internet gratuita do Nubank?

A oferta de 10GB de internet gratuita está disponível exclusivamente para os clientes que possuem o cartão Nubank Ultravioleta. Esse cartão, que faz parte de uma linha premium da fintech, oferece diversos benefícios, incluindo cashback e condições especiais em compras internacionais.

Agora, com a oferta de internet gratuita, o cartão se torna ainda mais atrativo para quem costuma viajar para o exterior.

A internet gratuita fornecida pelo Nubank foi pensada especialmente para quem viaja frequentemente para outros países e precisa manter a comunicação e o acesso à internet sem pagar tarifas extras.

O benefício é válido em mais de 130 países, o que cobre grande parte dos principais destinos turísticos e de negócios no mundo. No entanto, é importante lembrar que o benefício tem uma duração limitada de 30 dias a partir da ativação.

Aproveite e veja:

Como garantir o benefício de internet gratuita do Nubank?

Para ter acesso aos 10GB de internet gratuita, o processo é simples e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo do Nubank. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo Nubank com seu login habitual.

com seu login habitual. Na área de Benefícios Ultravioleta , clique na opção “ Viajar com internet gratuita ”.

, clique na opção “ ”. Selecione o modelo do seu celular , pois o processo de ativação varia de acordo com o sistema operacional (iPhone, Samsung ou Android).

, pois o processo de ativação varia de acordo com o sistema operacional (iPhone, Samsung ou Android). Após seguir as instruções na tela, você receberá um e-mail com orientações detalhadas sobre como ativar o chip virtual (eSIM) .

detalhadas sobre como ativar o . Conclua o processo de ativação do eSIM para começar a utilizar seus 10GB de internet nos países em que o benefício está disponível.

É importante destacar que esse benefício é ativado por meio de um chip virtual, também conhecido como eSIM, o que significa que você não precisa trocar o chip físico do seu celular para aproveitar a internet gratuita.

Isso facilita bastante a vida de quem viaja com frequência e não quer se preocupar em comprar chips de operadoras locais ou lidar com planos complicados de internet no exterior.

Outros benefícios do Nubank Ultravioleta

Além do acesso à internet gratuita, o cartão Nubank Ultravioleta oferece uma série de outros benefícios para os seus clientes. O cashback, por exemplo, é um dos atrativos mais comentados, pois os clientes recebem uma porcentagem do valor gasto de volta, que pode ser utilizado como preferirem.

Outra vantagem é a isenção de tarifas em várias transações internacionais, o que torna o cartão ideal para quem faz compras em outros países ou costuma viajar a trabalho.

A oferta de internet gratuita é mais um passo que o Nubank dá para se destacar no mercado financeiro brasileiro, oferecendo vantagens que vão além das tradicionais. A fintech tem se tornado uma referência em inovação, criando soluções que atendem às necessidades modernas dos seus clientes.

Por que esse benefício é tão relevante?

Com o aumento das viagens internacionais, seja a negócios ou turismo, a necessidade de se manter conectado tornou-se essencial.

A possibilidade de acessar a internet sem custos adicionais em mais de 130 países elimina a preocupação com altas tarifas de roaming ou a busca por redes Wi-Fi seguras e confiáveis.

Esse benefício é uma maneira do Nubank proporcionar ainda mais valor para os seus clientes Ultravioleta, reforçando a proposta da fintech de simplificar a vida financeira e trazer soluções modernas para o dia a dia.

Além disso, com o uso do eSIM, os clientes não precisam lidar com a burocracia de trocar o chip do celular ao chegar em outro país, tornando a experiência ainda mais fluida e prática.

Aproveite e veja: Urgente! Corte no Bolsa Família: R$ 102 a menos em Setembro; o que muda para você