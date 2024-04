Idosos têm novos motivos para COMEMORAR: novo aumento vindo aí!

Com o anúncio recente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os aposentados e pensionistas que recebem mais que o salário mínimo têm motivos de sobra para sorrir. Este ano, o reajuste de 3,71% promete aliviar as tensões financeiras, permitindo que os beneficiários mantenham seu poder de compra em meio à inflação que não dá trégua.

Desde janeiro, essas mudanças começaram a ser sentidas nos depósitos mensais, e a perspectiva é mais que otimista. Com o novo teto do INSS agora em R$ 7.786,02, a vida de muitos está prestes a ganhar um novo fôlego.

Confira as datas completas de pagamento do 13º salário para beneficiários do INSS em 2024. Planeje melhor suas finanças com nossa guia detalhada. (Foto divulgação)

Novo aumento para idosos

Além do aumento direto nos benefícios, as novas faixas de isenção do Imposto de Renda chegaram como um alívio adicional.

Agora, rendimentos até R$ 2.640 estão isentos de tributação, o que é uma notícia excelente, especialmente para os beneficiários com mais de 65 anos. Essa mudança na legislação fiscal não só poupa dinheiro como facilita um planejamento financeiro mais robusto e a longo prazo.

Veja mais sobre: Governo libera PIX de R$ 102 para beneficiários do Bolsa Família que estão na lista

Calendário de pagamentos do 13º Salário

O INSS também planejou a antecipação do 13º salário, uma iniciativa que reforça a importância da segurança social. A primeira parcela já começou a ser paga em abril para quem ganha até um salário mínimo, com pagamentos organizados de acordo com o final do benefício.

Para quem ganha acima do mínimo, a segunda parcela será paga entre 02 e 08 de maio, também conforme o final do benefício. E não para por aí: a segunda parcela para todos será liberada entre 24 de maio e 07 de junho, seguindo um calendário detalhado que promete facilitar a vida de todos os beneficiários.

Confira as datas exatas:

Primeira parcela para quem ganha até 1 salário mínimo

Final do Benefício 1 : pagamento em 24 de abril

: pagamento em 24 de abril Final do Benefício 2 : pagamento em 25 de abril

: pagamento em 25 de abril Final do Benefício 3 : pagamento em 26 de abril

: pagamento em 26 de abril Final do Benefício 4 : pagamento em 29 de abril

: pagamento em 29 de abril Final do Benefício 5 : pagamento em 30 de abril

: pagamento em 30 de abril Final do Benefício 6 : pagamento em 02 de maio

: pagamento em 02 de maio Final do Benefício 7 : pagamento em 03 de maio

: pagamento em 03 de maio Final do Benefício 8 : pagamento em 06 de maio

: pagamento em 06 de maio Final do Benefício 9 : pagamento em 07 de maio

: pagamento em 07 de maio Final do Benefício 0: pagamento em 08 de maio

Primeira parcela para quem ganha acima de 1 salário mínimo

Final do Benefício 1 e 6 : pagamento em 02 de maio

: pagamento em 02 de maio Final do Benefício 2 e 7 : pagamento em 03 de maio

: pagamento em 03 de maio Final do Benefício 3 e 8 : pagamento em 06 de maio

: pagamento em 06 de maio Final do Benefício 4 e 9 : pagamento em 07 de maio

: pagamento em 07 de maio Final do Benefício 5 e 0: pagamento em 08 de maio

Segunda parcela para quem ganha até 1 salário mínimo

Final do Benefício 1 : pagamento em 24 de maio

: pagamento em 24 de maio Final do Benefício 2 : pagamento em 27 de maio

: pagamento em 27 de maio Final do Benefício 3 : pagamento em 28 de maio

: pagamento em 28 de maio Final do Benefício 4 : pagamento em 29 de maio

: pagamento em 29 de maio Final do Benefício 5 : pagamento em 31 de maio

: pagamento em 31 de maio Final do Benefício 6 : pagamento em 03 de junho

: pagamento em 03 de junho Final do Benefício 7 : pagamento em 04 de junho

: pagamento em 04 de junho Final do Benefício 8 : pagamento em 05 de junho

: pagamento em 05 de junho Final do Benefício 9 : pagamento em 06 de junho

: pagamento em 06 de junho Final do Benefício 0: pagamento em 07 de junho

Segunda parcela para quem ganha acima de 1 salário mínimo

Final do Benefício 1 e 6 : pagamento em 03 de junho

: pagamento em 03 de junho Final do Benefício 2 e 7 : pagamento em 04 de junho

: pagamento em 04 de junho Final do Benefício 3 e 8 : pagamento em 05 de junho

: pagamento em 05 de junho Final do Benefício 4 e 9 : pagamento em 06 de junho

: pagamento em 06 de junho Final do Benefício 5 e 0: pagamento em 07 de junho

Planejamento e consultas

Para garantir que todas essas informações sejam aproveitadas da melhor forma, é crucial que os beneficiários mantenham-se atualizados. O site e o app “Meu INSS” são recursos valiosos para consultas rápidas e eficazes. Além disso, o atendimento pelo número 135 está disponível para quem prefere um contato mais direto.

Este conjunto de medidas mostra um esforço contínuo e dedicado do governo para não apenas atender, mas também antecipar as necessidades dos idosos, garantindo que a terceira idade seja não só tranquila, mas também digna. Celebre, pois novos tempos estão chegando para os beneficiários do INSS!

Veja também sobre: Bolsa Família libera bônus de R$ 50 + 150 para estas famílias; veja quem tem direito