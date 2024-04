Sua chance! Serasa libera programa de perdão de dívidas para ajudar brasileiros; confira

O Nubank, conhecido por suas inovadoras soluções financeiras, oferece aos seus clientes uma funcionalidade que promete rentabilidade acima da média: as Caixinhas de poupança. Essa opção permite que os usuários separem parte de seus fundos para objetivos específicos, com a vantagem de uma rentabilidade atraente, possibilitando quase dobrar a quantia inicial guardada com planejamento e estratégia adequados.

Como funciona a caixinha do Nubank?

Dentro da conta digital do Nubank, a função “Caixinha” permite ao cliente isolar um montante do saldo geral e definir um plano de uso futuro, como financiar a festa de aniversário de um filho, trocar de carro, fazer uma viagem, ou investir em um intercâmbio.

Mecanismo de Rendimento

Ao definir uma caixinha, o cliente pode escolher entre resgate a qualquer momento ou resgate programado para uma data futura, conforme as sugestões do banco. O dinheiro na Caixinha não fica parado; ele rende de acordo com investimentos predefinidos pelo Nubank, que podem incluir:

Índices de investimento sugeridos pelo banco.

Rendimento atrelado ao prazo estabelecido pelo cliente para o resgate.

Os fundos permanecem bloqueados até o prazo de resgate, após o qual o cliente pode sacar o valor original mais os lucros obtidos.

RDB do Nubank

As Caixinhas utilizam o Recibo de Depósito Bancário (RDB) do Nubank, oferecendo rendimentos que acompanham 100% do CDI. Dependendo do tipo de Caixinha escolhido, a liquidez pode ser imediata ou programada. Além disso, os investimentos são protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), assegurando ainda mais segurança ao capital investido.

Passo a passo para criar uma caixinha no Nubank

Acesso ao Aplicativo:

Abra o app do Nubank e faça login.

Navegação:

No menu inicial, selecione “Caixinhas”.

Criação da Caixinha:

Clique em “Criar caixinha”.

Defina o objetivo da caixinha (ex.: viagem, carro novo, etc.).

Estabeleça o prazo de resgate.

Indique quanto dinheiro do seu saldo atual será transferido para a caixinha.

Confirme a operação.

Vantagens adicionais

Flexibilidade: Possibilidade de criar múltiplas caixinhas conforme os diferentes objetivos de poupança.

Possibilidade de criar múltiplas caixinhas conforme os diferentes objetivos de poupança. Nu Limite Garantido: Explore esta opção para aumentar seu limite de crédito e obter rentabilidade sobre o montante garantidor.

Engajamento comunitário

As Caixinhas do Nubank não só ajudam a organizar financeiramente os objetivos de longo e curto prazo, mas também maximizam os rendimentos de forma segura e eficaz. Esta funcionalidade evidencia o compromisso do Nubank em fornecer soluções que apoiam a saúde financeira de seus clientes, facilitando o planejamento e a acumulação de recursos com benefícios de rendimentos competitivos.

