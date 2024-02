Já viu a novidade do Carnaval para o app do Nubank? Ninguém te avisou

À medida que o Brasil se prepara para o vibrante e colorido Carnaval, a segurança digital e financeira se torna uma preocupação primordial para muitos. Felizmente, o Nubank, conhecido por sua inovação constante em serviços bancários digitais, apresenta uma solução engenhosa para tranquilizar seus usuários durante as festividades.

Introduzindo o “Modo Rua”, uma funcionalidade projetada para adicionar uma camada extra de proteção contra transações não autorizadas, o Nubank visa garantir que o único foco dos seus clientes seja a diversão e a alegria do Carnaval.

Novidade do Carnaval: Proteção Ampliada com Nubank

O “Modo Rua” é a mais recente adição às funcionalidades do aplicativo Nubank, criada especificamente para eventos de grande escala como o Carnaval, onde o risco de perda ou roubo de dispositivos móveis aumenta consideravelmente.

Essa nova funcionalidade permite que os usuários estabeleçam um limite para transações feitas fora de redes Wi-Fi conhecidas e seguras.

Isso significa que, ao participar das festividades, os correntistas do Nubank podem se sentir mais seguros, sabendo que qualquer tentativa de transação acima do limite estabelecido será automaticamente bloqueada.

Como Ativar e Utilizar

Ativar o “Modo Rua” é um processo simples e intuitivo, acessível diretamente pelo menu de segurança no aplicativo Nubank. Os usuários são guiados a selecionar um valor máximo para transações realizadas fora de suas redes Wi-Fi de confiança, proporcionando controle sobre a segurança financeira mesmo em movimento.

Além disso, o Nubank assegura que, uma vez reconectada a uma rede segura, as transações voltam ao normal, eliminando a necessidade de ajustes constantes nas configurações de segurança. Esta inovação reflete o compromisso do Nubank em oferecer soluções que atendam às necessidades contemporâneas de seus clientes, permitindo-lhes celebrar com tranquilidade.

Demais medidas de segurança do Nubank

Além do revolucionário “Modo Rua”, o Nubank implementa uma série de outras medidas de segurança robustas para proteger seus usuários contra fraudes e acessos não autorizados. Entre elas, destaca-se a exigência de senhas complexas para o acesso ao aplicativo, que podem incluir tanto uma combinação de dígitos quanto autenticação biométrica, garantindo que apenas o proprietário da conta possa realizar operações.

O Nubank também oferece notificações em tempo real para todas as transações, permitindo que os usuários monitorem sua atividade financeira de maneira instantânea e segura. Essa transparência e controle contínuo são fundamentais para prevenir usos indevidos e garantir a tranquilidade dos clientes.

Outra camada de segurança significativa é a criptografia de ponta a ponta utilizada pelo Nubank para proteger os dados dos usuários durante a transmissão e armazenamento de informações. Essa tecnologia assegura que informações sensíveis, como detalhes da conta e transações financeiras, sejam codificadas de forma tão robusta que somente o usuário e o banco possam acessá-las.

Além disso, o Nubank emprega sistemas avançados de detecção de fraudes, utilizando inteligência artificial para identificar padrões suspeitos de transações, bloqueando preventivamente ações que possam colocar em risco os recursos financeiros dos clientes. Essas medidas reforçam o compromisso do Nubank em oferecer um ambiente bancário digital seguro e confiável, onde os usuários podem gerenciar suas finanças com total segurança e conveniência.

