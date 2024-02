Nubank tem função para pular o Carnaval com segurança dobrada

O Carnaval é sinônimo de alegria, festa e, infelizmente, também de preocupações com a segurança de pertences pessoais, como celulares e cartões. Pensando na tranquilidade de seus clientes durante essa época festiva, o Nubank implementou uma solução inovadora: o Modo Rua, especialmente útil para o período do Carnaval.

Essa funcionalidade promete ser uma grande aliada na prevenção contra prejuízos financeiros, caso ocorra o furto ou roubo de dispositivos móveis ou cartões.

Curta o Carnaval sem preocupações: Nubank introduz o Modo Rua para aumentar a segurança das suas transações financeiras. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Nubank aumenta segurança durante Carnaval

O Modo Rua do Nubank foi cuidadosamente pensado para atender às necessidades de segurança dos usuários em situações de alto risco, como grandes aglomerações típicas do Carnaval.

Com ele, os clientes podem definir limites de transações para Pix, TED e pagamentos de boletos que só podem ser excedidos mediante a verificação por reconhecimento facial diretamente no app.

Esta medida preventiva visa minimizar potenciais danos financeiros, garantindo que, mesmo em caso de perda ou roubo, as transações não autorizadas sejam limitadas.

Passo a Passo para Ativar o Modo Rua

Ativar o Modo Rua no seu aplicativo Nubank é um processo simples e intuitivo. Primeiramente, abra o app e acesse o menu principal.

Em seguida, vá até a seção “Segurança” e selecione “Modo Rua”. Após clicar em “Continuar”, você poderá estabelecer um valor máximo para transações realizadas fora das redes Wi-Fi previamente definidas como seguras.

Finalize a configuração escolhendo as redes Wi-Fi de sua confiança e confirme a ativação do Modo Rua. Com isso, sua conta Nubank estará mais protegida contra usos indevidos, permitindo que você desfrute do Carnaval com uma preocupação a menos.

Por Que Usar o Modo Rua Durante o Carnaval?

O Carnaval, embora seja um período de extrema diversão, traz consigo o aumento de casos de furtos e roubos, especialmente em locais com grande concentração de pessoas.

O Modo Rua é uma resposta direta a essa realidade, oferecendo aos clientes Nubank uma camada extra de segurança que se adapta perfeitamente às circunstâncias do Carnaval.

Ao limitar as transações e exigir autenticação adicional para operações acima do estabelecido, o Nubank coloca o controle nas mãos dos usuários, assegurando que apenas transações legítimas sejam processadas.

Demais medidas de segurança do Nubank

Além do inovador Modo Rua, desenvolvido especialmente para períodos de grande movimentação como o Carnaval, o Nubank implementa uma série de outras medidas de segurança robustas para proteger os dados e os recursos financeiros de seus clientes em todos os momentos.

Entre essas medidas, destaca-se a autenticação em duas etapas, que adiciona uma camada extra de segurança ao processo de login, exigindo não apenas a senha, mas também um código de verificação enviado ao dispositivo do usuário.

O Nubank também utiliza sistemas avançados de criptografia para garantir que todas as transações e comunicações sejam realizadas de maneira segura. Além disso, o aplicativo do banco oferece monitoramento em tempo real das transações, permitindo que os usuários bloqueiem instantaneamente o cartão em caso de atividades suspeitas.

Essas iniciativas demonstram o compromisso contínuo do Nubank em oferecer uma experiência bancária segura, confiável e à prova de fraudes, colocando a segurança do cliente sempre em primeiro lugar.

