Nubank libera novidade específica para usar no Carnaval: está no seu app; veja

À medida que o Carnaval se aproxima, trazendo consigo a promessa de festas e celebrações por todo o país, o Nubank dá um passo à frente na garantia de segurança financeira de seus clientes com a expansão da função “Modo Rua” em seu aplicativo.

Esta novidade chega como uma resposta ágil às necessidades de proteção em um período onde o aumento do fluxo de pessoas nas ruas eleva os riscos de furtos e perdas.

Nubank libera novidade: Uma Ferramenta Sob Medida para a Folia

O “Modo Rua” é uma funcionalidade exclusiva do app Nubank, desenhada para conferir aos usuários um controle maior sobre suas transações financeiras durante o Carnaval.

Permitindo a definição de um valor máximo para operações realizadas fora do alcance de redes Wi-Fi conhecidas, essa ferramenta diminui significativamente as chances de uso indevido em situações de furto ou perda do dispositivo móvel.

Seja para Pix, transferências ou pagamentos de boletos, o “Modo Rua” atua como um escudo financeiro adaptável às necessidades individuais de cada usuário.

Conectividade Inteligente

A grande inovação trazida pelo Nubank para este Carnaval é a capacidade de selecionar múltiplas redes Wi-Fi de confiança, estabelecendo um sistema de segurança que reconhece e se adapta automaticamente ao contexto do usuário.

Ao se desconectar de uma dessas redes seguras, o aplicativo ativa imediatamente o limite previamente estabelecido para transações, bloqueando qualquer movimentação financeira acima desse valor. Esse mecanismo inteligente assegura que, mesmo em meio à efervescência carnavalesca, os recursos dos usuários permaneçam protegidos.

Ativando o “Modo Rua” para um Carnaval Sem Preocupações

A ativação do “Modo Rua” é um processo simples e intuitivo, garantindo que os usuários possam configurar rapidamente a ferramenta e desfrutar das festividades com paz de espírito.

Através do menu principal do aplicativo, acessando a seção “Segurança” e selecionando “Modo Rua”, os clientes Nubank podem definir o valor máximo para transações e escolher as redes Wi-Fi confiáveis com alguns toques na tela. Uma vez configurado, o sistema oferece uma camada adicional de segurança, complementando as robustas medidas de proteção já implementadas pelo banco digital.

A Revolução da Segurança Digital

Em um mundo onde a tecnologia e a inovação continuam a remodelar nossas vidas, o Nubank demonstra mais uma vez seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus clientes.

O “Modo Rua” não é apenas uma funcionalidade; é uma revolução na forma como interagimos com nosso dinheiro, especialmente em momentos de vulnerabilidade.

Com esta inovação, o Nubank reforça sua posição como líder em soluções financeiras digitais que atendem às demandas contemporâneas por conveniência e segurança.

Conforme o Carnaval se desdobra com sua alegria contagiante, os usuários do Nubank podem agora aproveitar cada momento com a confiança de que seus recursos estão seguros, graças ao “Modo Rua”. É a tecnologia e a inovação trabalhando juntas para garantir que a festa seja lembrada apenas pelos bons momentos.

