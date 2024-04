Nova linha de crédito do CadÚnico; veja quem pode solicitar

Com o intuito de fomentar o empreendedorismo entre os mais vulneráveis, o governo anuncia uma nova linha de crédito direcionada aos micro e pequenos empresários cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Essa iniciativa visa não apenas ampliar o acesso ao crédito, mas também estimular a economia desde a base.

Nas linhas a seguir, trouxemos os detalhes mais importantes a respeito da novidade. Siga a leitura com o Notícia da Manhã.

Conheça a nova linha de crédito do CadÚnico: acesso facilitado e taxas reduzidas para impulsionar negócios. Uma oportunidade única para empreendedores brasileiros! (Foto: divulgação).

Acesso facilitado e taxas reduzidas

Taxa de juros acessível

Uma das principais características dessa nova linha de crédito é a taxa de juros reduzida, estimada para ser a metade daquela cobrada pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Isso representa uma oportunidade única para muitos empreendedores que almejam expandir seus negócios ou iniciar um novo empreendimento.

Requisitos para acesso

Para se beneficiar dessa oportunidade, os interessados devem estar registrados no CadÚnico, com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 706).

Isso abre portas para aproximadamente 95 milhões de brasileiros, sendo que 55 milhões já recebem benefícios do Bolsa Família.

Essa inclusão financeira pode representar um salto qualitativo na vida de muitas famílias.

Impacto na economia

Além de ser uma ferramenta para combater a desigualdade social, espera-se que essa linha de crédito especial ajude a formalizar muitos pequenos negócios que atualmente operam na informalidade.

Com o objetivo de viabilizar cerca de R$ 6 bilhões em empréstimos, o governo planeja utilizar R$ 500 milhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO) como garantia, reduzindo os riscos para as instituições financeiras e incentivando sua participação no programa.

Possibilidades de utilização dos recursos

Os empreendedores terão a liberdade de utilizar os recursos para diversas finalidades, como compra de equipamentos, reformas necessárias e capital de giro.

Essa flexibilidade proporciona maior dinamismo e suporte financeiro para os negócios em suas diferentes fases.

Essa nova linha de crédito do CadÚnico representa, portanto, uma oportunidade valiosa para impulsionar o empreendedorismo entre os mais vulneráveis, contribuindo para a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico sustentável do país.

