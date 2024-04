Gás irá ficar MAIS BARATO para brasileiros? Entenda

O Brasil busca alternativas para suprir sua demanda por gás natural, e uma das possibilidades em análise é a importação do insumo da reserva de Vaca Muerta, na Argentina.

O Ministério de Minas e Energia apresentou uma estimativa de fornecimento de 3 milhões de m³ por dia caso a parceria seja concretizada.

Atualmente, a demanda do país é de aproximadamente 100 milhões de m³ por dia. Veja mais detalhes a seguir.

Saiba como a importação de gás argentino pode impactar o Brasil, reduzindo tarifas e garantindo abastecimento para indústrias.

Discussões avançadas com a Argentina

O ministro Alexandre Silveira afirmou que o Brasil está em discussões avançadas com a Argentina para receber gás da região de Vaca Muerta.

Ele mencionou também uma possível ampliação das rotas de importação durante uma reunião com o presidente do Paraguai.

A proposta envolve a busca por novas rotas, incluindo o transporte pelo Paraguai ou a utilização do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) para trazer o gás argentino.

Redução da tarifa de gás natural

Uma das metas do governo é reduzir o preço do gás natural no Brasil. O ministro Silveira mencionou a possibilidade de uma redução de até US$ 7, o que representaria uma queda de 25% no preço atual.

Essa redução poderia ser alcançada por meio de uma nova regulação na atividade de escoamento e nas estações de tratamento.

Atualmente, o preço do gás natural no Brasil apresenta uma variação significativa ao longo da cadeia de produção e distribuição.

O valor sai da “boca do poço” a US$ 2,86 por milhão BTU, porém, após passar pelas unidades de escoamento e processamento, chega a US$ 9,22 por milhão de BTU.

O preço final para as distribuidoras, estabelecido pela Petrobras, é de US$ 12,08 por milhão de BTU.

O ministro destacou a necessidade de uma regulação mais moderna e segura para o escoamento do gás no país, visando a redução dos custos e a oferta mais competitiva para os consumidores brasileiros.

