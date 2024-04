Bolsa Família paga HOJE (23/04) bônus de R$ 300 para estas famílias; confira

O governo federal anunciou a implementação de um adicional de R$ 50 no programa Bolsa Família, especificamente destinado a famílias com bebês de 0 a 6 meses. Este novo benefício, chamado Benefício Variável Familiar Nutriz, começará a ser distribuído a partir de 18 de outubro, coincidindo com a celebração dos 20 anos do programa.

Bolsa Família paga HOJE (2204) bônus de R$ 300 para estas famílias; confira | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Detalhes do novo benefício nutriz

O adicional visa apoiar mais de 287 mil mulheres que estão amamentando, reconhecendo a importância da nutrição nessa fase crucial do desenvolvimento infantil. Este benefício vem complementar os esforços contínuos do governo para melhorar a saúde e o bem-estar das crianças brasileiras desde o nascimento.

Benefícios adicionais para crianças em idade escolar

Além do Benefício Nutriz, as famílias com crianças de 0 a 6 anos que frequentam a escola também receberão R$ 150 adicionais. Esta medida reforça o compromisso do governo com a educação e o desenvolvimento infantil, incentivando a frequência escolar desde cedo.

Impacto financeiro e logística de pagamento

O custo adicional para a implementação do Benefício Nutriz é estimado em R$ 14 milhões. Em outubro, o pagamento médio do Bolsa Família será de R$ 688 por família, refletindo não apenas o novo benefício, mas também outros auxílios regulares fornecidos pelo programa.

Distribuição dos pagamentos

Total de Famílias Beneficiadas: Cerca de 21,45 milhões de famílias em todo o país.

Cerca de 21,45 milhões de famílias em todo o país. Investimento Total: Mais de R$ 14 bilhões.

Mais de R$ 14 bilhões. Cronograma de Pagamento: Os pagamentos são distribuídos de forma escalonada, iniciando com famílias cujo NIS termina em 1 no dia 18 de outubro e concluindo com aquelas cujo NIS termina em 0 no dia 31 de outubro.

Procedimentos para Recebimento

A distribuição dos benefícios seguirá o calendário abaixo, de acordo com o último dígito do NIS dos beneficiários:

NIS final 1: 18 de outubro

18 de outubro NIS final 2: 20 de outubro

20 de outubro NIS final 3: 21 de outubro

21 de outubro NIS final 4: 22 de outubro

22 de outubro NIS final 5: 23 de outubro

23 de outubro NIS final 6: 24 de outubro

24 de outubro NIS final 7: 27 de outubro

27 de outubro NIS final 8: 28 de outubro

28 de outubro NIS final 9: 29 de outubro

29 de outubro NIS final 0: 31 de outubro

Fique atento a este detalhe

O lançamento do Benefício Variável Familiar Nutriz é uma etapa significativa na evolução do Bolsa Família, oferecendo suporte adicional a famílias com recém-nascidos. Estas medidas não apenas ajudam a aliviar a carga financeira dessas famílias mas também promovem uma base sólida para o desenvolvimento saúde e educação das crianças em todo o país.

Ao completar 20 anos, o Bolsa Família continua a se adaptar e responder às necessidades emergentes da população brasileira, garantindo que o suporte necessário seja providenciado de maneira eficaz e eficiente.

