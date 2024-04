Especialista revela TRUQUE para transferir veículos em até 20 segundos; veja como funciona

A Transferência Digital de Veículos (TDV) implementada pelo Detran-SP marca um avanço significativo na redução da burocracia envolvida na mudança de propriedade de veículos. Lançado em março, o processo pode ser completado em questão de segundos, exemplificado pela emissão de documentos em nome do novo proprietário que pode ocorrer em até 21 segundos.

Este método não apenas simplifica o procedimento mas também acelera significativamente o tempo de processamento que anteriormente variava de três a dez dias úteis.

Processo totalmente eletrônico e rápido

São Paulo é pioneiro ao oferecer um processo de transferência de veículos totalmente digitalizado. Este sistema permite que todas as etapas da transferência ocorram eletronicamente, sem a necessidade de intermediários ou de comparecimento a cartórios, o que era uma exigência no modelo anterior.

Procedimentos simplificados e acelerados

A realização do processo é impressionantemente rápida, completando-se em cerca de cinco minutos. A etapa crucial de emissão do documento em nome do comprador é realizada em aproximadamente 21 segundos, após uma inspeção veicular prévia em uma empresa credenciada de vistoria (ECV). Além disso, estas transações podem ser realizadas em horários flexíveis, incluindo fora do horário comercial e aos finais de semana, das 6h às 22h.

Vantagens do novo sistema TDV

Com a digitalização, a ida ao cartório torna-se desnecessária, pois a autenticidade é verificada digitalmente. No ambiente do aplicativo Poupatempo, é possível também realizar o pagamento da taxa de transferência via Pix e quitar débitos pendentes do veículo, com a intermediação da Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Segurança e confirmação online

A segurança do processo é robusta, protegendo tanto o vendedor quanto o comprador. A conferência online de pendências e a certificação instantânea sobre a conclusão bem-sucedida da transferência garantem tranquilidade aos envolvidos, permitindo a emissão imediata dos novos documentos.

Como realizar a transferência digital

Acesso ao Aplicativo: A TDV pode ser acessada através do app Poupatempo, disponível para Android e IOS, na aba “Transferir Propriedade de Veículos”. Requisitos do Usuário: É necessário que tanto vendedores quanto compradores tenham a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Condições do Veículo: O veículo deve possuir o Certificado de Registro de Veículo (CRV) em formato digital e a transferência deve ocorrer dentro do território estadual entre pessoas físicas.

Eduardo Aggio, diretor-presidente do Detran-SP, destacou que a TDV faz parte de um pacote de medidas de transformação digital visando a otimização de serviços. “Estamos comprometidos com o avanço tecnológico e a economia de recursos, focando na facilidade e rapidez dos serviços oferecidos”, afirmou Aggio.

Fique atento a este detalhe

A Transferência Digital de Veículos pelo Detran-SP exemplifica como a digitalização pode transformar serviços públicos, tornando-os mais rápidos, eficientes e acessíveis. Este processo não só beneficia os usuários pela rapidez e simplicidade mas também demonstra um uso efetivo de tecnologia para melhorar a gestão pública. Com a TDV, o Detran-SP estabelece um novo padrão de serviço, promovendo uma mudança significativa na maneira como as transferências de propriedade de veículos são realizadas.

