Use este TRUQUE para saber se você foi selecionado para o Bolsa Família

O Programa Bolsa Família, essencial para milhares de brasileiros, está prestes a iniciar uma nova fase de pagamentos. Com muitos ainda na fila de espera, a expectativa para a aprovação do benefício no mês de março é alta. Neste artigo, explicaremos como verificar sua aprovação no programa, desbloquear o cartão do benefício, e outras dúvidas comuns entre os beneficiários.

Meios de averiguar aprovação do Bolsa Família

Para os inscritos no CadÚnico, verificar se você foi aprovado no Bolsa Família é simples e pode ser feito de diversas maneiras:

Aplicativo Bolsa Família ;

; Aplicativo CadÚnico – Acesse aqui;

– Acesse aqui; Portal Cidadão da Caixa – Visite este link;

– Visite este link; Aplicativo Caixa Tem ;

; Telefone do MDS : 121;

: 121; Central da Caixa: Ligue para 111.

As famílias aprovadas receberão uma carta da Caixa no endereço registrado no CadÚnico, e o cartão do Bolsa Família será enviado para o mesmo endereço. É crucial manter suas informações atualizadas para evitar complicações.

Como desbloquear o cartão Bolsa Família

Para desbloquear seu cartão Bolsa Família:

Ligue para o Atendimento Caixa ao Cidadão no 0800 726 02 07. Selecione a opção 5 para “Cartão Social e Senha do Cartão Social”. Em seguida, escolha a opção 2 para “Desbloqueio do cartão social, cadastramento ou recadastramento de senha”.

Tempo de aprovação

O tempo para aprovação no Bolsa Família pode variar, pois depende da análise mensal do governo federal que verifica os cadastros para admissão de novos beneficiários e a remoção daqueles que não cumprem mais as condições requeridas.

Inscrição no Bolsa Família 2024

A inscrição para receber o Bolsa Família não é necessária, pois a seleção é automática baseada nos dados do CadÚnico. No entanto, é essencial estar cadastrado e com os dados atualizados. Aqui estão os passos para se inscrever no CadÚnico:

Visite o CRAS mais próximo ou um posto de atendimento do seu município. Apresente os documentos de todos os integrantes da família (confira a lista de documentos necessários no site do CadÚnico).

Quem pode se inscrever no CadÚnico

Com o novo aumento do salário mínimo para R$ 1,412, os critérios de renda para cadastro no CadÚnico também foram atualizados:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (até R$ 706).

de até meio salário mínimo por pessoa (até R$ 706). Famílias com renda mensal total maior que meio salário mínimo, mas que estejam vinculadas a programas sociais do governo.

maior que meio salário mínimo, mas que estejam vinculadas a programas sociais do governo. Pessoas em situação de rua , com ou sem família.

, com ou sem família. Indivíduos que moram sozinhos, desde que atendam aos critérios de renda.

Para registrar-se ou atualizar seu Cadastro Único, é importante levar os documentos de identificação de todos os membros da família, comprovantes de residência e renda, entre outros documentos que podem ser consultados diretamente no site do CadÚnico ou no CRAS.

Documentação necessária para o CadÚnico

Manter-se informado sobre o status de seu cadastro e realizar as ações necessárias para desbloquear e usar o cartão Bolsa Família são passos cruciais para garantir o recebimento do seu benefício. As novas parcelas que começarão em março são uma oportunidade vital para muitas famílias brasileiras, e estar preparado é essencial. Certifique-se de que seus dados estão atualizados e siga os procedimentos indicados para aproveitar todos os benefícios que o Programa Bolsa Família oferece.

