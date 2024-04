O Governo Federal, reconhecendo os desafios contínuos impostos pela crise econômica, anuncia a reativação do programa Vale Gás este mês, após uma pausa em março.

Esta medida chega em um momento crítico para inúmeras famílias brasileiras que enfrentam dificuldades financeiras, tornando-se uma ajuda essencial para a manutenção de suas necessidades básicas. O Vale Gás se apresenta como um pilar de sustentação para essas famílias, garantindo o acesso a uma necessidade doméstica fundamental: o gás de cozinha.

Urgente! Bolsa Família 04 entra na conta antes da hora marcada; confira | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Beneficiários do programa

O Auxílio Gás, inicialmente lançado em 2020, é direcionado a famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Com o objetivo de mitigar o impacto da crise econômica, o programa visa facilitar a aquisição de botijões de gás de 13 kg. A retomada do Vale Gás neste mês é uma continuação dos esforços para fornecer apoio bimestral constante ao longo do ano, priorizando aqueles que se encontram em maior necessidade.

Não deixe de conferir: Pagamento Do Auxílio Gás Retorna Nesta Semana? Veja As Datas

Procedimentos para os Pagamentos

Em abril, o governo não só retoma o programa, como também planeja antecipar os pagamentos para algumas famílias. Esta iniciativa é um reflexo do compromisso em aliviar as tensões financeiras que muitas famílias enfrentam. As famílias beneficiárias podem esperar receber um adicional de R$ 102, além do valor principal do Bolsa Família, assegurando um montante mínimo de R$ 600.

Calendário de Pagamentos do Auxílio Gás para Abril:

NIS terminando em 1: 17 de abril

NIS terminando em 2: 18 de abril

NIS terminando em 3: 19 de abril

NIS terminando em 4: 22 de abril (antecipado para 20 de abril)

NIS terminando em 5: 23 de abril

NIS terminando em 6: 24 de abril

NIS terminando em 7: 25 de abril

NIS terminando em 8: 26 de abril

NIS terminando em 9: 29 de abril (antecipado para 27 de abril)

NIS terminando em 0: 30 de abril

Acesso ao Auxílio

Para acessar o Vale Gás, as famílias elegíveis devem utilizar o aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta projetada para simplificar a movimentação financeira e o acesso ao benefício. Facilitando a compra dos botijões de gás, o aplicativo é um recurso prático e acessível, disponível para download por meio de um link fornecido pelo governo.

Um compromisso com a equidade social

A reativação do Vale Gás pelo Governo Federal é um testemunho do compromisso contínuo em apoiar as comunidades mais afetadas pela desigualdade econômica no Brasil. Esta iniciativa reafirma a determinação do governo em assegurar que as necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade sejam atendidas, um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Não deixe de conferir: Auxílio Gás 2024: Você Tem Direito A Receber? Entenda