PIX de R$ 800 no Banco do Brasil; saiba como garantir

Na próxima semana, o Banco do Brasil liberará uma nova rodada de Pix para os servidores públicos que participam do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Os valores a serem recebidos variam conforme o número de meses trabalhados em 2022, podendo oscilar entre R$ 117,66 e R$ 1.412.

Assim, os servidores públicos que trabalharam somente 7 meses em 2022 terão a possibilidade de receber um Pix no valor de R$ 823,66.

Regras para receber o Pix do Banco do Brasil

Para receber o Pix do Banco do Brasil, primeiramente é preciso ser servidor público por pelo menos cinco anos. Além disso, também é necessário estar em dia com a Justiça do Trabalho.

Outros requisitos incluem receber até dois salários mínimos mensais e ter trabalhado por pelo menos um mês no ano-base estabelecido.

Como sacar o Pix do Banco do Brasil?

O processo de resgate do Pix no Banco do Brasil é simples. Os servidores públicos contemplados podem efetuar o saque do valor até o dia 27 de dezembro de 2024.

O pagamento é realizado de acordo com a data de nascimento do servidor, seguindo um cronograma que se iniciou em fevereiro e se estende até agosto.

Quem tem direito ao Pix do Banco do Brasil

Para receber o Pix do Banco do Brasil, é necessário atender a alguns critérios:

Ser servidor público por pelo menos cinco anos; Estar em dia com a Justiça do Trabalho; Receber até dois salários mínimos mensais; Ter trabalhado por pelo menos um mês em 2022.

Variação de valores do Pix do Banco do Brasil

O valor do Pix do Banco do Brasil varia de acordo com o número de meses trabalhados em 2022. Confira a tabela abaixo:

Meses Trabalhados em 2022 Valor do Pasep 1 mês R$ 117,66 2 meses R$ 235,33 3 meses R$ 353 4 meses R$ 470,66 5 meses R$ 588,33 6 meses R$ 706 7 meses R$ 823,66 8 meses R$ 941,33 9 meses R$ 1.059 10 meses R$ 1.176,66 11 meses R$ 1.294,33 12 meses R$ 1.412

Calendário de pagamento do Pasep 2024

Por fim, confira o calendário de pagamento do Pasep para o ano de 2024:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 17 de junho Agosto 17 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Enfim, com a ampliação do limite do Pix e a facilidade de acesso ao resgate do valor, o Banco do Brasil busca oferecer uma experiência financeira mais ágil e eficiente para seus clientes, garantindo que os servidores públicos recebam seus pagamentos de forma rápida e segura.

