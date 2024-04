Novo FUSO HORÁRIO? Entenda a mais nova criação da Nasa

A Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) está empenhada em estabelecer uma referência temporal para missões futuras à Lua.

Este esforço resultará na criação do Tempo Lunar Coordenado (LTC), um sistema crucial para coordenar operações e comunicações no ambiente lunar.

(Foto: divulgação).

Desafios da exploração lunar

A exploração lunar enfrenta desafios únicos, incluindo a necessidade de coordenar comunicações, navegação e cálculos temporais em um ambiente onde as condições são drasticamente diferentes da Terra.

Desde o memorando enviado pelo Escritório de Política Científica e Tecnológica dos Estados Unidos (OSTP) solicitando uma missão à Nasa, em conjunto com outros órgãos nacionais e internacionais, a agência espacial americana tem trabalhado para estabelecer um sistema que funcione como um fuso horário lunar.

De maneira geral, este sistema será fundamental para organizar e executar futuras missões à Lua.

A importância do tempo lunar coordenado

A criação do Tempo Lunar Coordenado é fundamental para garantir o sucesso das missões espaciais à Lua.

Diferentemente do sistema de fusos horários da Terra, onde cada região tem sua própria hora, o LTC fornecerá uma referência temporal única para todas as regiões lunares.

A necessidade de um sistema de tempo lunar surge da complexidade das operações espaciais na Lua. Com a retomada dos planos de explorar o satélite, como a missão Artemis 2 e a posterior Artemis 3, é crucial coordenar as comunicações entre a Terra, os astronautas em órbita lunar e as espaçonaves na superfície.

Desafios técnicos e soluções propostas

Um dos principais desafios técnicos enfrentados na implementação do LTC é a diferença na passagem do tempo devido à gravidade lunar. Com o tempo passando ligeiramente mais rápido na Lua do que na Terra, é essencial estabelecer um sistema de tempo sincronizado e preciso.

Para alcançar isso, a Nasa está considerando implantar relógios atômicos na Lua. Esses relógios marcariam o tempo em uma taxa específica para o ambiente lunar, garantindo uma referência precisa para as operações espaciais.

Segundo Kevin Coggins, oficial de comunicações e navegação da Nasa, os relógios atômicos na Lua proporcionariam uma base sólida para a manutenção do tempo, facilitando a coordenação de comunicações e a navegação de espaçonaves.

Benefícios do tempo lunar coordenado

A implementação do LTC trará uma série de benefícios para as missões espaciais à Lua. Com uma referência temporal precisa e sincronizada, os dados obtidos durante os experimentos podem ser transferidos com mais agilidade e segurança.

Além disso, o LTC permitirá o mapeamento e a localização de posições na superfície lunar com maior precisão, facilitando o planejamento e a execução de operações científicas e de exploração.

O Tempo Lunar Coordenado representa um avanço significativo na exploração espacial, fornecendo uma base sólida para coordenar operações e comunicações na Lua.

Com a implantação do LTC, a Nasa está preparada para enfrentar os desafios únicos da exploração lunar e abrir caminho para descobertas científicas e exploração espacial contínua.

