Stalker profissional: como ver stories no modo invisível

Você já quis espiar os stories no Instagram de alguém sem ser notado? Talvez para dar aquela conferida nos bastidores da vida de um amigo, um crush ou mesmo acompanhar os passos da concorrência sem que eles saibam.

Hoje, vou te contar como se transformar em um verdadeiro stalker profissional, capaz de ver qualquer story de modo invisível.

Curioso para ver stories no Instagram sem ser notado? Confira nosso guia passo a passo para navegar em modo invisível, tanto em perfis públicos quanto privados. Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A ferramenta secreta para ver stories no modo invisível

Ver stories anonimamente no Instagram é uma habilidade cobiçada por muitos, mas poucos sabem como fazer isso de maneira eficaz.

Embora o Instagram não ofereça essa funcionalidade nativamente, existem métodos alternativos que te permitem navegar discretamente, sem deixar vestígios. Vou te mostrar como!

Para começar sua jornada ninja, você precisará de uma ferramenta externa. Sites como o insta-stories-viewer.com são portais mágicos que geram um perfil falso, permitindo a você ver stories de perfis públicos sem revelar sua identidade. Aqui está o passo a passo:

Acesse a Ferramenta: Abra seu navegador no celular ou PC e digite o endereço do Insta Stories Viewer. Digite o Nome do Usuário: No campo de pesquisa, insira a arroba da pessoa cujos stories você deseja ver anonimamente e clique na lupa. Explore os Stories: Escolha o story que deseja ver e navegue entre eles anonimamente.

Missão invisível em perfis privados

Para os perfis privados, o jogo muda de figura. Você precisará do bom e velho modo avião. Esse método exige que você seja um seguidor aprovado, mas mesmo assim, permite que você veja os stories sem deixar rastros.

Encontre o Perfil: No app do Instagram, use a lupa para buscar pelo usuário desejado. Espere os Stories Carregarem: Aguarde até que a borda colorida em volta da foto de perfil apareça, indicando que os stories estão carregados. Ative o Modo Avião: Ative o modo avião no seu celular para desligar todas as conexões de internet. Veja os Stories: Agora, com o modo avião ativado, você pode ver os stories anonimamente. Feche o Instagram e Desative o Modo Avião: Após terminar sua missão, feche o aplicativo e desative o modo avião.

Perguntas frequentes

E os Destaques do Instagram, também posso ver anonimamente? Sim! Os métodos mencionados acima funcionam também para os Destaques, permitindo uma visão anônima após as primeiras 48 horas da publicação.

Existe algum risco em usar aplicativos de terceiros para ver stories anonimamente? Embora existam aplicativos que prometem esse feito, é importante ter cautela. Esses apps podem violar as diretrizes do Instagram e colocar a segurança da sua conta em risco.

Posso impedir que me vejam anonimamente? Manter seu perfil no modo privado é uma forma de controlar quem vê seus stories, mas lembre-se, seus seguidores aprovados ainda poderão usar o truque do modo avião para ver seus stories sem serem detectados.

Armado com essas técnicas, você está pronto para assumir sua nova identidade como um ninja digital no Instagram. Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Use essas habilidades com sabedoria e respeite a privacidade alheia. Feliz espionagem!

