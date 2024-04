O Bolsa Família, programa do Governo Federal destinado a apoiar famílias brasileiras de baixa renda, está prestes a inaugurar uma fase inovadora com o lançamento de uma iniciativa voltada ao empreendedorismo.

Essa nova frente tem o objetivo de fomentar a criação e a expansão de negócios entre os beneficiários, proporcionando-lhes uma oportunidade valiosa de elevar seus rendimentos através do autoemprego.

Beneficiários do Bolsa Família receberão CRÉDITO extra neste mês; saiba como funciona | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Crédito especial para Microempreendedores

Visando a autonomia financeira das famílias assistidas, o Governo Federal planeja disponibilizar crédito especial para aqueles interessados em abrir ou formalizar seus negócios como Microempreendedores Individuais (MEIs).

Esse movimento estratégico promete desbloquear o potencial empresarial latente no seio das comunidades mais vulneráveis, oferecendo não apenas financiamento, mas também suporte para a regularização e gestão das atividades comerciais.

Detalhes do programa: o que sabemos até agora

Embora as especificações completas do programa ainda estejam em fase de elaboração, informações preliminares sugerem um cenário promissor para os futuros empreendedores:

Estudo de viabilidade : Uma análise recente identificou que aproximadamente 44% das famílias beneficiárias já estão engajadas em algum tipo de atividade autônoma, evidenciando a existência de uma base empreendedora ativa.

: Uma análise recente identificou que aproximadamente 44% das famílias beneficiárias já estão engajadas em algum tipo de atividade autônoma, evidenciando a existência de uma base empreendedora ativa. Oferta de crédito : O programa visa oferecer crédito proporcional ao faturamento anual do empreendedor, podendo chegar a até 30% do total arrecadado no ano anterior. Para mulheres, essa margem pode ser ainda mais favorável, alcançando até 50%.

: O programa visa oferecer crédito proporcional ao faturamento anual do empreendedor, podendo chegar a até 30% do total arrecadado no ano anterior. Para mulheres, essa margem pode ser ainda mais favorável, alcançando até 50%. Condições de financiamento : As taxas de juros variarão conforme a instituição financeira escolhida, mas espera-se que sejam mais acessíveis para este grupo específico de empreendedores.

: As taxas de juros variarão conforme a instituição financeira escolhida, mas espera-se que sejam mais acessíveis para este grupo específico de empreendedores. Parceria estratégica : A execução do programa contará com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), garantindo assistência técnica e gerencial aos novos negócios.

: A execução do programa contará com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), garantindo assistência técnica e gerencial aos novos negócios. Critérios de elegibilidade: Os candidatos ao crédito deverão cumprir os requisitos para se tornarem MEIs, que incluem um limite de faturamento anual de R$ 81 mil. Adicionalmente, para acessar os benefícios do Bolsa Família, é necessário não ultrapassar a renda familiar per capita de R$ 218 e estar registrado no CadÚnico.

Expectativas e preparativos

A especialista do FDR, Laura Alvarenga, aponta que o anúncio oficial dos detalhes deste programa é altamente antecipado e deve ocorrer nas próximas semanas. A iniciativa é vista como um passo significativo para o fortalecimento econômico das famílias de baixa renda, oferecendo-lhes meios para construir um futuro financeiro mais estável e próspero através do empreendedorismo.

Este programa representa uma ponte entre a assistência social e o desenvolvimento econômico, proporcionando aos beneficiários do Bolsa Família uma rota viável para a independência financeira. Com a combinação certa de crédito acessível, orientação e apoio contínuo, o potencial para transformação social e econômica entre as comunidades mais carentes é imenso.

Resta aguardar os próximos passos do Governo Federal para a concretização dessa promessa.

