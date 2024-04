Score baixo? Estes 03 erros estão drenando o level e você não faz ideia

O score do Serasa desempenha um papel crucial no sistema financeiro brasileiro, influenciando significativamente a decisão das empresas de crédito na concessão de serviços financeiros aos consumidores.

Embora o pagamento pontual das contas seja fundamental, outros elementos também podem afetar a pontuação do score do Serasa, moldando o perfil de crédito dos consumidores de maneiras nem sempre evidentes.

Score baixo Estes 03 erros estão drenando o seu score e você não faz ideia | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entenda o impacto das simulações de crédito

Contratar um novo cartão de crédito é um exemplo clássico de como as decisões financeiras podem ter efeitos temporários no score do Serasa. Enquanto por um lado, um novo cartão de crédito representa uma oportunidade para melhor organização financeira, por outro, é percebido pelo Serasa como um potencial risco de inadimplência. Assim, a pontuação do consumidor pode sofrer uma diminuição temporária, que será recuperada mediante a comprovação de um comportamento financeiro responsável em relação ao novo produto financeiro.

Simulações de crédito excessivas

A realização de múltiplas simulações de crédito em diferentes instituições financeiras pode levar a uma redução leve, porém perceptível, no score do consumidor. Esse padrão de comportamento é interpretado pelo Serasa como um indicativo de urgência por crédito, sugerindo possíveis dificuldades financeiras que aumentam o risco de inadimplência futura. É importante notar, no entanto, que simulações realizadas diretamente através do Serasa Crédito não impactam a pontuação do Serasa Score.

Solicitação de empréstimo

Semelhante à contratação de um novo cartão, a solicitação de empréstimos também pode causar uma diminuição temporária no score de crédito. Esse efeito decorre da potencial alteração na capacidade de endividamento do consumidor, introduzindo um novo compromisso financeiro em seu perfil. Contudo, a quitação das parcelas do empréstimo em dia contribui para a recuperação gradual da pontuação, refletindo o comprometimento do consumidor com suas obrigações financeiras.

O papel do cadastro positivo

O Cadastro Positivo atua como um repositório do histórico de pagamentos do consumidor, influenciando diretamente o cálculo do score do Serasa. No entanto, nem todas as contas são contempladas neste registro. Tipicamente, o Cadastro Positivo engloba dados de pagamentos de faturas de cartão de crédito, contas de serviços básicos (como água e luz), e parcelas de empréstimos e financiamentos. A presença de um histórico de pagamentos positivo pode, portanto, contribuir para uma avaliação mais favorável do perfil de crédito do consumidor.

A pontuação do Serasa Score é influenciada por uma gama de fatores além do simples pagamento de contas. Entender essas nuances é essencial para os consumidores que desejam melhorar ou manter sua pontuação de crédito.

Ao gerenciar cuidadosamente as novas contratações financeiras, moderar as simulações de crédito e manter um histórico de pagamentos positivo no Cadastro Positivo, é possível otimizar a pontuação no Serasa, abrindo portas para melhores oportunidades de crédito no mercado financeiro brasileiro.

