Brasileiros podem viajar SEM PASSAPORTE para estes países; é mais fácil

Explorar novos horizontes sem a necessidade de um passaporte agora é uma realidade para os brasileiros, graças aos acordos estabelecidos com países do Mercosul e da América do Sul. Com apenas o Documento de Identidade (RG), é possível embarcar em aventuras por destinos fascinantes, oferecendo uma combinação perfeita de beleza natural, cultura rica e experiências inesquecíveis.

Descubra alguns destinos que você pode visitar sem precisar do passaporte e prepare-se para maravilhas que aguardam em cada um deles.

Viaje sem passaporte para países encantadores da América do Sul! Conheça San Andrés, Machu Picchu, Buenos Aires e muito mais com apenas o documento de identidade. (Foto divulgação)

Viaje para estes países sem passaporte

Colômbia

A Colômbia, com suas vibrantes ilhas caribenhas e cidades históricas, está de braços abertos para os brasileiros que desejam explorá-la apenas com o RG.

San Andrés, um paraíso de águas cristalinas de sete cores, e Cartagena das Índias, com seu encanto colonial e praias urbanas, são apenas o começo de uma viagem dos sonhos.

Peru

O Peru, terra da lendária Machu Picchu, promete uma jornada através do tempo e da história do povo Inca. Este destino não apenas cativa com sua “cidade perdida” mas também convida os visitantes a mergulhar nas tradições e na gastronomia única em Cusco e Lima.

Uma viagem ao Peru é uma exploração do antigo e do moderno, oferecendo uma experiência culturalmente rica e visualmente deslumbrante.

Argentina

A Argentina espera por você com uma diversidade de experiências que vão desde o tango nas ruas de Buenos Aires até a serenidade de Bariloche e a beleza extrema de Ushuaia, o fim do mundo.

Este país sul-americano é um destino obrigatório para quem busca aventura, cultura e a melhor culinária da região, tudo acessível sem a necessidade de um passaporte.

Chile

O Chile oferece uma tapeçaria de paisagens, do árido Deserto do Atacama à urbanidade cosmopolita de Santiago e às pistas de esqui de Valle Nevado.

A diversidade natural e cultural deste país assegura uma viagem cheia de descobertas e aventuras inesquecíveis, seja você um amante da natureza, um entusiasta da história ou um aventureiro em busca de novas experiências.

Uruguai

O Uruguai, com sua capital Montevidéu, oferece uma mistura de tranquilidade e charme urbano. Destinos como Punta del Este e Colônia Del Sacramento complementam a experiência com suas belezas naturais e históricas, proporcionando um refúgio perfeito para quem busca relaxar e desfrutar da boa vida.

Explorando sem Limites

Além destes, países como Paraguai, Bolívia, Equador e Venezuela também abrem suas portas para brasileiros sem passaporte, ampliando ainda mais as possibilidades de aventura e descoberta. Lembre-se, a qualidade do RG e a observância às regras de saúde, como vacinas, são essenciais para garantir uma viagem tranquila e sem contratempos.

Embarque nesta jornada pela América do Sul e descubra que as maravilhas do continente estão ao seu alcance, sem a necessidade de um passaporte. Prepare-se para viver experiências únicas que ficarão para sempre na sua memória.

