Pessoas com ESTA condição devem ir ao médico urgentemente

Um estudo recente revelou uma ligação entre a presença de cálculos biliares e um aumento significativo no risco de desenvolvimento de câncer de pâncreas agressivo.

Esta associação sugere a importância de um acompanhamento médico cuidadoso para indivíduos com essa condição.

A seguir, o Notícia da Manhã reuniu os principais detalhes dessa condição. Siga a leitura e informe-se sobre o assunto.

Estudo revela ligação entre cálculos biliares e câncer de pâncreas agressivo. Conheça os sintomas e a importância da detecção precoce. (Foto: divulgação).

Risco ampliado de câncer de pâncreas agressivo

Pesquisadores descobriram que pessoas diagnosticadas com cálculos biliares têm uma probabilidade seis vezes maior de desenvolver câncer de pâncreas em estágio avançado.

Este tipo de câncer é frequentemente fatal, pois é geralmente detectado em estágios avançados, reduzindo as chances de tratamento bem-sucedido.

Importância do acompanhamento médico

Embora não seja possível afirmar que os cálculos biliares causam câncer de pâncreas, a pesquisa destaca uma forte associação entre essas condições.

Portanto, é crucial que aqueles com cálculos biliares ou que tenham passado pela remoção da vesícula biliar mantenham um acompanhamento próximo com seu médico.

Detalhes do estudo

Os pesquisadores examinaram registros de 18.700 pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático entre 2008 e 2015.

Descobriram que uma porcentagem significativa desses pacientes tinha sido diagnosticada com cálculos biliares ou havia passado pela remoção da vesícula biliar antes do diagnóstico do câncer de pâncreas.

Possíveis sintomas de pedras na vesícula

Dor intensa no lado direito superior do abdômen

Irradiação da dor para a parte superior do tórax ou costelas

Possíveis sintomas adicionais incluem febre, náuseas e vômitos

Dor geralmente ocorre após as refeições, especialmente com alimentos gordurosos

Embora os sintomas possam variar, é fundamental estar atento a sinais como dor abdominal intensa, que podem indicar a presença de pedras na vesícula.

Consultar um gastroenterologista é recomendado ao experimentar tais sintomas, especialmente se houver suspeita de cálculos biliares.

Embora a ligação entre cálculos biliares e câncer de pâncreas agressivo exija mais estudos para uma compreensão completa, a pesquisa ressalta a importância da vigilância médica para detectar precocemente qualquer sinal de desenvolvimento desse tipo de câncer.

Quais os tipos de câncer mais comuns no mundo?

A saber, os tipos de câncer mais comuns no mundo são:

Câncer de Pulmão: este é um dos tipos mais mortais de câncer, frequentemente associado ao tabagismo e à exposição ao fumo passivo.

este é um dos tipos mais mortais de câncer, frequentemente associado ao tabagismo e à exposição ao fumo passivo. Câncer de Mama: afeta principalmente as mulheres, embora também possa ocorrer em homens. É altamente tratável se diagnosticado precocemente.

afeta principalmente as mulheres, embora também possa ocorrer em homens. É altamente tratável se diagnosticado precocemente. Câncer Colorretal: afeta o cólon ou reto e é influenciado por fatores como dieta, estilo de vida e histórico familiar.

afeta o cólon ou reto e é influenciado por fatores como dieta, estilo de vida e histórico familiar. Câncer de Próstata: é o tipo mais comum entre os homens e pode ser assintomático em estágios iniciais, tornando o diagnóstico precoce desafiador.

é o tipo mais comum entre os homens e pode ser assintomático em estágios iniciais, tornando o diagnóstico precoce desafiador. Câncer de Estômago: sua prevalência está diminuindo em muitos países devido a melhores práticas de higiene e tratamento de infecções por H. pylori.

sua prevalência está diminuindo em muitos países devido a melhores práticas de higiene e tratamento de infecções por H. pylori. Câncer de Fígado: é frequentemente associado à hepatite B e C, além do consumo excessivo de álcool e obesidade.

é frequentemente associado à hepatite B e C, além do consumo excessivo de álcool e obesidade. Câncer de Colo do Útero: é altamente prevenível com exames de Papanicolau regulares e vacinação contra o HPV.

é altamente prevenível com exames de Papanicolau regulares e vacinação contra o HPV. Câncer de Tireoide: geralmente de crescimento lento e altamente tratável.

geralmente de crescimento lento e altamente tratável. Linfomas: existem dois tipos principais, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, ambos afetando o sistema linfático.

existem dois tipos principais, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, ambos afetando o sistema linfático. Câncer de Rim: pode não apresentar sintomas em estágios iniciais, mas pode ser detectado através de exames de imagem como ultrassom ou tomografia computadorizada.

