Os consórcios emergiram como uma modalidade de compra colaborativa altamente popular no Brasil, representando uma parcela significativa das transações de veículos. De acordo com estudos da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), um em cada três carros vendidos no país é adquirido através desta modalidade, evidenciando a relevância dos consórcios no setor automotivo.

No mercado de motocicletas, o impacto é ainda mais notável, com metade das vendas sendo realizadas por meio de consórcios, refletindo a busca dos consumidores por alternativas mais acessíveis e planejadas para aquisição de veículos.

Fuja de financiamentos! Saiba como comprar o seu veículo com descontos com preço de à vista | Imagem via Internet

Vantagens competitivas do consórcio

Rodrigo Coser, especialista em negócios da empresa de consórcios digitais Mycon, destaca a competitividade dos consórcios em relação ao financiamento bancário tradicional. Segundo ele, essa modalidade de compra compartilhada oferece um caminho geralmente mais econômico para a aquisição de bens duráveis, como automóveis e imóveis.

Fundamentos do consórcio

Um consórcio é essencialmente um agrupamento de consumidores com o objetivo comum de adquirir um bem. Os participantes contribuem com pagamentos periódicos, criando um fundo coletivo. Periodicamente, membros do grupo são sorteados ou selecionados através de lances para receberem uma carta de crédito, viabilizando a compra do bem almejado.

Não deixe de conferir: Nubank “abre o bico” e revela como aumentar limite

Impacto econômico e popularidade

Entre janeiro e setembro de 2023, os consórcios injetaram mais de R$ 65 bilhões na economia brasileira, marcando um aumento significativo em relação ao período anterior. A adesão a novas cotas de consórcio também cresceu, indicando uma tendência ascendente na preferência por essa modalidade de compra.

Cuidados ao contratar um consórcio

A popularidade dos consórcios, contudo, traz consigo a necessidade de vigilância para evitar armadilhas. Coser ressalta pontos cruciais a serem considerados antes de aderir a um consórcio:

Taxa de Administração: Avaliar cuidadosamente as taxas cobradas pela administradora do consórcio é fundamental. Essas taxas, aplicadas sobre o valor total do consórcio, variam entre as empresas, e escolher uma opção competitiva pode gerar economias significativas. Saúde Financeira do Grupo: A solidez financeira do grupo de consórcio é vital para a segurança da transação. Pesquisar a reputação da administradora e seu histórico financeiro pode prevenir futuros problemas. Métodos de Contemplação: Compreender os mecanismos de seleção para a contemplação, seja por sorteio ou lances, permite aos participantes planejar estrategicamente suas chances de aquisição do bem. Políticas Específicas da Administradora: Cada consórcio tem suas regras e condições. Familiarizar-se com os termos contratuais, incluindo aspectos como transferência de cotas e antecipação de pagamentos, é imprescindível para uma experiência satisfatória.

A ascensão dos consórcios como método de aquisição de veículos no Brasil ressalta a importância de uma escolha informada. Ao ponderar sobre entrar em um consórcio, os consumidores devem considerar não apenas as vantagens financeiras, mas também os requisitos e as obrigações associadas, garantindo uma decisão que se alinhe às suas necessidades e expectativas de compra.

Não deixe de conferir: Nubank libera Pix extra de R$ 85 na conta