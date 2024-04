4 benefícios para quem é mãe solteira

Em meio às adversidades e desafios da maternidade solo, o apoio do governo se torna um recurso valioso para as mães solteiras que buscam prover o melhor para seus filhos.

Benefícios sociais, concedidos pelo governo federal, representam uma ajuda significativa, garantindo não só o desenvolvimento sadio e harmonioso dos pequenos mas também condições dignas de existência para essas famílias.

Saiba como mães solteiras podem acessar apoio financeiro e social do governo, incluindo assistência mensal e benefícios para garantir o bem-estar dos filhos. (Foto divulgação)

Benefícios para mãe solteira: conheça os principais

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

Visando combater o trabalho infantil e assegurar o direito das crianças à educação, o PETI oferece uma ajuda financeira mensal que varia de R$25 a R$40, dependendo do município de residência.

Para ter acesso a esse benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e cumprir com a obrigatoriedade de retirar as crianças de atividades laborais e assegurar sua frequência escolar.

Salário-família

Destinado a mães solteiras que trabalham com carteira assinada, o salário-família é um benefício previdenciário que varia de acordo com o número de filhos e o salário da beneficiária.

Para ter direito a esse auxílio, o salário da mãe deve ser de até R$ 1.655,98, garantindo uma cota de R$ 56,47 por filho, até que completem 14 anos de idade ou em casos de invalidez.

Programa Mães de Goiás

Específico do estado de Goiás, esse programa oferece R$250 mensais para mães com filhos de até seis anos em situação de vulnerabilidade social.

Esse benefício é direcionado para a compra de alimentos e medicamentos para as crianças, com a duração do auxílio podendo se estender por até três anos, a depender da idade do filho.

Bolsa Família

O Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal, representa um marco na política social brasileira.

Criado para combater a pobreza e a desigualdade no Brasil, esse programa oferece um auxílio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo-lhes o direito à alimentação, educação e saúde. Possui o mínimo de R$ 600 por família beneficiária, além de diversos outros benefícios adicionais.

Por que esses benefícios são importantes?

Além de representarem um apoio financeiro crucial em momentos de dificuldade, esses benefícios reforçam o compromisso da sociedade e do Estado em assegurar o bem-estar e os direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

Eles são um reconhecimento da importância da maternidade e da necessidade de prover uma rede de suporte para que todas as crianças possam crescer em um ambiente que favoreça seu desenvolvimento integral.

Como acessar esses benefícios?

Para acessar esses benefícios, as mães solteiras devem estar inscritas no Cadastro Único, manter a documentação e as vacinações dos filhos em dia, e, dependendo do benefício, atender a critérios específicos de renda e emprego.

É fundamental buscar informações atualizadas nos canais oficiais do governo ou nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para garantir o acesso aos programas disponíveis.

Em tempos de incerteza, é essencial que as mães solteiras conheçam e reivindiquem seus direitos, utilizando os recursos disponíveis para fornecer uma base sólida para o crescimento e desenvolvimento de seus filhos. Informação é poder, e o conhecimento sobre esses benefícios é o primeiro passo para construir um futuro melhor para as famílias.

